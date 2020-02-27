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Президент России принял участие в заседании коллегии МВД

Президент России принял участие в заседании коллегии МВДГлава Российской Федерации Владимир Путин 26 февраля провёл заседание коллегии МВД России. В ходе встречи собеседники подвели итоги работы органов внутренних дел, в том числе сформировали направления деятельности на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

На заседании президент оценил высокую раскрываемость опасных преступлений и уменьшение уличного разбоя. Также, Путин приказал сотрудникам МВД строго реагировать на произвольное поведение полицейских.

Кроме того, лидер страны отметил чрезвычайную важность обеспечения безопасности в дни празднования 75-летия Победы.

Глава государства сообщил, что обязательно требуется усилить контроль за интернетом, в котором действуют организаторы «группы смерти». Так как, из-за таких пропагандирующих групп, подростки склоняются к самоубийствам и совершают правонарушения.

Президент потребовал от органов выявить подстрекателей и жёстко их наказать.

По окончанию встречи, Путин подчеркнул, что государство продолжит уделять нужное внимание всем вопросам соцподдержки и ресурсному обеспечению работы МВД.





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