В Узбекистане будет реструктуризирован Навоийский горно-металлургический комбинат

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 февраля провёл совещание по вопросам последовательного преобразования госпредприятия «Навоийский горно-металлургический комбинат». Об этом сообщили в пресс-службе президента

Отметим, что НГМК является одним из основных промышленных предприятий Узбекистана и мира, так как входит в тройку мировых производителей золота. Помимо драгметалла на промпредприятии добывают уран, различные редкие металлы, производят сырьё для стройматериалов и станкостроения, также имеется широкий выбор потребительских товаров. Добавим, что на промышленном гиганте работают 54 тысячи тружеников.

На заседание было сказано, что 10 процентов всей производимой промпродукции в Узбекистане приходится на комбинат, а также 18 процентов доходов бюджета. Балансовая стоимость предприятия оценивается в 1,3 миллиарда долларов, однако аналогичные зарубежные компании стоят порядка 11 миллиарда долларов.

В связи с этим, рассмотрены планы реформирование комбината в современную компанию. В частности, поэтапно и успешно реализуется госпрограмма развития комбината до 2026 года.

Шавкат Мирзиёев указал, что, к концу модернизации, объём производства на комбинате должен достигнуть 94 тонн. За это время будет реализовано 40 проектов на сумму 4 миллиарда долларов, также освоено новое месторождение проектной стоимостью 525 миллионов долларов.

Государственному комитету по геологии и министерству финансов даны поручения, перевести национальную оценку запасов и финансовую отчётность на международные стандарты и перейти на Австралоазиатский кодекс (JORC Code) отчётности о результатах разведки, минеральных ресурсов и запасов руды.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, также, поднял вопрос о выпуске облигаций НГМК.