В белорусском представительстве европейского банка сменился руководитель

Премьер заявил, что страна рассчитывает на ЕБРР как на стабильного партнёра, в «тандеме» с которым много сделано для повышения социально-экономических показателей государства и качества жизни граждан Белоруссии. В связи с этим, приоритетной задачей правительства является, не столько сохранить, а ещё более преумножить достигнутый уровень деловых отношений с новым «лицом», возглавившим представительство банка, подчеркнул глава правительства.
Румас напомнил, что за последние несколько лет в экономическое пространство Белоруссии европейский банк вложил свыше 1 миллиарда евро, из них в 2018 году 360 и в прошлом 390 миллионов. Результаты на лицо, констатировал политик, это новые автобаны, мосты и развязки, современные коммунальные услуги и развитие высокотехнологичной инфраструктуры. Беларусь планомерно поднимает «планку» и поэтому считает, что скоро войдет в передовые 5 стран мира по финансовому «обмену» с ЕБРР, отметил член правительства.
Новым главой белорусского представительства банка стала Марина Петров, до этого представлявшая украинский филиал.