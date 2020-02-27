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В белорусском представительстве европейского банка сменился руководитель

В белорусском представительстве европейского банка сменился руководительПремьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас 26 февраля встретился с экс-руководителем белорусского представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Александром Пивоварским. Политик поблагодарил представителя банка, который сдал свои полномочия, за плодотворное сотрудничество и сообщил, что Беларусь надеется оказаться в «топовой» пятёрке стран по объёму инвестиционных операций с финансовым ведомством Европы. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер заявил, что страна рассчитывает на ЕБРР как на стабильного партнёра, в «тандеме» с которым много сделано для повышения социально-экономических показателей государства и качества жизни граждан Белоруссии. В связи с этим, приоритетной задачей правительства является, не столько сохранить, а ещё более преумножить достигнутый уровень деловых отношений с новым «лицом», возглавившим представительство банка, подчеркнул глава правительства.

Румас напомнил, что за последние несколько лет в экономическое пространство Белоруссии европейский банк вложил свыше 1 миллиарда евро, из них в 2018 году 360 и в прошлом 390 миллионов. Результаты на лицо, констатировал политик, это новые автобаны, мосты и развязки, современные коммунальные услуги и развитие высокотехнологичной инфраструктуры. Беларусь планомерно поднимает «планку» и поэтому считает, что скоро войдет в передовые 5 стран мира по финансовому «обмену» с ЕБРР, отметил член правительства.

Новым главой белорусского представительства банка стала Марина Петров, до этого представлявшая украинский филиал.





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