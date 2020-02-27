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Нур-Султан и Ташкент идут на стабильное экономическое сближение

Нур-Султан и Ташкент идут на стабильное экономическое сближениеПремьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 25 февраля в столице Узбекистана провёл переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Тематикой диалога встречи, стала современная повестка актуальных направлений межрегионального экономического сотрудничества. Об сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Именно региональный экономический обмен и стал поводом прибытия премьера Казахстана в Республику Узбекистан. Мамин 26 февраля примет участие во втором межрегиональном казахстанско-узбекском форуме в городе Ургенч. В предварившей форум беседе, политики рассмотрели развитие взаимных отношений в ряде ключевых сфер. Это — логистика, водные вопросы, энергетический сектор, агропромышленный комплекс, а также взаимодействие в туристической и экологической областях. Стороны отметили стабильную и положительную динамику роста многопланового партнёрства.

По экономическим показателям прошлого года, объём двусторонней торговли между странами 4 миллиарда долларов, в нынешнем году товарооборот планируется довести до 5 миллиардов. В этом контексте стороны выразили твёрдую убеждённость укреплять партнёрство, углубление которого, призвано обсудить на совместной конференции по межрегиональному сотрудничеству в Ургенче.

В экономическом форуме примут участие представители правительства и передовых деловых кругов обеих стран. Намечается подписание более 40 соглашений.





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