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Таджикистан продолжит бороться с коррупционной деятельностью

Таджикистан продолжит бороться с коррупционной деятельностьюВласти Таджикистана ведут активную деятельность по противодействию коррупции на территории страны. Об итогах работы в этом направлении 25 февраля в госкомитете по инвестициям рассказал начальник управления агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Дилшод Акобирзода, сообщает пресс-служба государственного комитета по инвестициям Таджикистана.

Мероприятие открыл первый заместитель главы государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Шераф Шерализода. Чиновник, ссылаясь на послание президента Эмомали Рахмона исполнительному органу государства от 26 декабря 2019 года, отметил, что страна достигла хороших результатов во всех областях, включая сферу борьбы с коррупционной деятельностью.

По словам Акобирзода, благодаря специально созданной нормативно-правовой базе в этом направлении на территории Таджикистана ведется эффективная борьба с теневыми схемами ради достижения прозрачности в сфере экономики. Кроме того, отметил представитель ведомства, принимаются необходимые меры для укрепления сотрудничества между гражданами и государством. Было также подчеркнуто, что власти страны уделяют большое значение вопросу правильного подбора государственных служащих, воспитания их в духе честности и уважительного отношения к таджикскому населению.





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