Ташкент будет развивать партнёрство с Францией в сфере гостиничного сервиса, управления ресторанами и кулинарии

В узбекской столице 25 февраля состоялась встреча хокима Ташкента Джахонгира Артикходжаева с главой отдела высшей школы гостиничного сервиса и кулинарии Le Cordon Blue Филиппом Рошероном. Стороны обсудили торгово-экономическое, политическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между Узбекистаном и Францией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

Хоким Артиходжаев сказал, всестороннее развитие сферы услуг является актуальным вопросом для города. Кроме того, он отметил, в прошлом году в столице построено около 100 различных отелей и гостевых домов, также в течение несколько лет открыто почти 500 учебных языковых центров.

Глава столичной администрации добавил, что навыки Франции в секторе гостиничного хозяйства, управления ресторанами и кулинарии важны для того, чтобы деятельность сферы услуг вывести на качественно новый уровень. Поэтому хокимият, намерен совместно с Le Cordon Blue организовать обучение специалистов в столице.

Филипп Рошерон сказал, что кулинарная школа одна из самых известных учебных заведений данного профиля. Помимо этого, среди выпускников много знаменитых и заслуживших признания кулинарных гениев и управленцев ресторанами. Также он отметил, что одновременно сейчас в 20 стран мира обучаются несколько десятков тысяч студентов Le Cordon Blue.

Джахонгир Артикходжаев отметил, что нужно обсудить вопросы подготовки специалистов для сферы обслуживания. Также в будущем узбекская сторона готова открыть филиал Le Cordon Blue в Ташкенте, подчеркнул хоким.