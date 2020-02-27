Премьер-министр Абылгазиев: правительство будет держать под контролем процессы обслуживания населения

— Скоро будет организован тендер по закупке электронных бланков паспортов, выдача их начнется с 2021 года. Это изменит отношение иностранных государств к нашим паспортам и к Киргизии. Наши граждане испытывают трудности в получении заграничных виз. Мы сумеем решить проблемы и наши соотечественники получат паспорта мирового образца, — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 25 февраля внезапно посетил несколько госучреждений в столице Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства

Премьер-министр поинтересовался со всеми процессами Центра обслуживания населения-2 и побеседовал с потенциальными обладателями паспортов.

— Очередей практически нет. Много просторных кабинетов, где размещается большое количество обслуживающего персонала. Самое главное, что электронные средства уже функционируют. Качественные услуги зависят от созданных условий для работы, — сказал премьер.

Глава правительства также посетил госучреждение «Унаа», пообщался с гражданами и выслушал их мнения. Собеседники премьер-министра пожаловались на очереди из-за медленного обслуживания.

— Нужно добиться устранения очередей путем увеличения обслуживающих пунктов. В этом здании мало просторных помещений. Следует организовать прием электронных платежей. В помещениях мало освещения. Люди устали и потому молчат в ожидании. Я предполагаю, что здесь есть коррупционные составляющие. Разберитесь, иначе придется сменить персонал, — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Руководитель правительства побывал на госпредприятии «Инфоком», специализирующемся на изготовлении государственных номерных знаков для автомобилей.

Мухаммедкалый Абылгазиев дал указание руководителям Центра обслуживания населения и госпредприятия «Унаа» срочно подготовить предложения по реформированию процесса обслуживания граждан, а также сделать соответствующие выводы по выявленным проблемам.