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Посол Армении обратился в Генпрокуратуру РФ и в Роскомнадзор по факту разжигания национальной розни

 
Посол Армении в России Вардан Тоганян обратился к генпрокурору РФ с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии и религиозной нетерпимости после публикации российской «Независимой газетой» статьи о погромах армян в Сумгаите в феврале 1988 года. В статье за авторством Льва Аскерова представлены ложные факты о том, что погромы были спровоцированы служителями Армянской Апостольской Церкви. Об этом посол сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Мы не будем требовать у «Независимой газеты» опровержения, потому что считаем это кощунственным, диким и уголовно наказуемым — то, что было в «Независимой газете». В первую очередь, на наш взгляд, несёт ответственность издательство, газета, которая является лицензированным предприятием. У них есть лицензия СМИ и фактически, на взгляд наших юристов, там есть явное нарушение законодательства о СМИ, и в этом материале существует большой букет уголовных статей, в связи с чем я обратился к генеральному прокурору России с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии, религиозной нетерпимости», — заявил посол Тоганян.

Посол Армении добавил, что обратился не только в Генпрокуратуру РФ, но и в Роскомнадзор. Напомним, что под именем старого азербайджанского писателя-фантаста в российской «Независимой газете» свет увидел опус «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было. По архивным документам КГБ СССР и Азербайджана».

Напомним, что погромы армян в азербайджанском городе Сумгаит произошли 27-29 февраля 1988 года. Погромы сопровождались массовыми убийствами, грабежом, насилием, уничтожением имущества на национальной почве. По неофициальным данным в Сумгаите были убиты сотни армянских жителей города.
 
По материалам СМИ
ИСТОЧНИК - https://infoteka24.ru/


  Источник:FMG NEWS

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