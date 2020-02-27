В сирийской провинции Идлиб турецкие войска обстреливают сирийские и российские самолеты. Об этом говорится в репортаже кремлевского телеканала «Россия 24» с места событий.

По данным телеканала, отряды сирийской оппозиции и турецкие военные активно применяют ПЗРК, однако российские и сирийские экипажи используют тепловые ловушки для защиты от огня. Российские пропагандисты сообщают, что армия режима Асада потеряла большое количество бронетехники и артиллерии из-за обстрела турецкими военными в поселке Джубас, где ведутся ожесточенные бои.

Трое турецких военных погибли, ещё двое получили ранения, в результате авиаудара в районе Джабаль Аль-Завия в Сирии. Был повреждён минимум один MRAP.



Уже 21 турецкий военнослужащий был убит в Сирии с начала февраля в ходе противостояния с вооружёнными силами Сирии.

Артиллерия ВС Турции, пользуясь неприкосновенностью турецких постов в Идлибской зоне деэскалации, продолжает наносить удары по позициям российских войск и сирийской армии.

На юге провинции Идлиб/севере Хамы ВС Сирии ликвидировали выступ, взяв в окружение ещё один наблюдательный пункт турецкой армии.

