Страшные подробности «Сумгаита»: кто стоит за массовой резней армян? | РИА НОВОСТИ

Часто люди, сталкиваясь с агрессией, говорят о «звериной ненависти», имея в виду внешний вид агрессора — волчий оскал, налитые кровью глаза, рев, резкие движения. Но ни одно животное не умеет так ненавидеть, как человек.

Название города Сумгаит давно превратилось в имя нарицательное — в синоним запредельной жестокости, варварства и дикости.

О том, что происходило в этом азербайджанском городе 26–29 февраля 1988 года, можно рассказывать долго. Чем, собственно, сегодня многие и занимаются. Кто-то — с опорой на цитаты независимых наблюдателей и экспертов. Кто-то — приводя свидетельства очевидцев разной национальности, в том числе и азербайджанцев — жителей Сумгаита. Другие ссылаются на многостраничные тома уголовных дел и архивные видеокадры, запечатлевшие эти события.



Резня в Сумгаите (город расположен всего в получасе езды от столицы Баку) продолжалась три бесконечных дня — беспрепятственно, безнаказанно и в условиях полного бездействия республиканских властей, о чем говорится в протоколе заседания Верховного суда СССР.

В Интернете не сложно найти фотографии истерзанных, сожженных и расчлененных тел армян. Кадры настолько ужасны, что и взглянуть на них способен не каждый. А уж рассказать правду о тех событиях — на это и вовсе способны единицы.

Так что же произошло на самом деле?

Начнем с цитат авторитетов мнений — вернее, малой их части.

Томас де Ваал, британский журналист, ведущий эксперт Фонда Карнеги, автор книги «Черный сад»:

«Банды численностью от 10 до 50 и более человек слонялись по городу, били стекла, поджигали автомобили, но главное — искали армян. Наводнившие улицы Сумгаита банды совершали чудовищные зверства. Несколько их жертв были так обезображены ударами топоров, что их тела потом невозможно было опознать. Женщин раздевали донага и поджигали. Некоторых многократно насиловали».





Министр обороны СССР Дмитрий Язов (из стенограммы заседания Политбюро ЦК КПСС от 29.02.1988г.):

«Двоим женщинам отрезали груди, одной голову отрезали, с девочки кожу сняли. Видевшие трупы замученных армян курсанты падали в обморок».





Виктор Кривопусков, российский писатель, дипломат, автор книги «Мятежный Карабах»:

«Людей убивали в их же домах, но чаще выводили на улицы или во двор для публичного глумления над ними. Редко кому пришлось погибнуть сразу от удара топора или ножа. Большинство ждали мучительные издевательства. Избивали до потери сознания, обливали бензином и сжигали заживо. Не жалели ни стариков, ни детей. За три дня было убито несколько сотен армян. Точного числа погибших установить не удалось».





Режиссер Андрей Кончаловский (из документального фильма «Гейдар Алиев. Бремя власти», снятого по заказу Фонда Гейдара Алиева):

«Ответом на трагедию в Карабахе стали кровавые события в азербайджанском промышленном центре Сумгаит, где за одну ночь было убито более 100 армян».

Генпрокурор Азербайджанской ССР Ильяс Исмайлов (из азербайджанская газеты «Зеркало», 21.02.2003 г.):

«Виновники, подстрекавшие людей к погромам, в данный момент носят в карманах депутатские мандаты и сидят в Милли меджлисе».

Показания жителей Сумгаита (в том числе азербайджанцев)

Из обвинительного заключения по уголовному делу №18/60232-88.

Джамал Исмаил-оглы Мурадов:

«Там громили дома. А милиция наша стояла и смотрела. Бандиты действовали оперативно. Они быстро находили квартиры армян, каким образом — не знаю. Парень с микрофоном руководил толпой, его слушали все. Банда была вооружена. В толпе были люди разных возрастов, даже были 3-х и 4-летние дети. Я видел очень много милиционеров, которые наблюдали и ничего не делали, как будто это их не касалось. В центре было очень много больших камней. Откуда они — не знаю. У нас раньше таких камней не было. Я видел, как возле сгоревшей машины горел человек, мне стало страшно. Варвары только могут такое натворить. Там была женщина, которую страшно избивали. Далее я видел на улице мертвых людей. Чуть дальше лежала голая женщина, вся в крови. Было страшно, в жизни я такого не видел. Потом я видел, как парень топтал голову живого человека».

З. Полатханова рассказала, что вечером 29 февраля 1988 года в 41А квартале происходили погромы квартир лиц армянской национальности. В этой группе она обратила внимание на молодого человека, на вид которому было лет 20–25. Она поняла, этот человек руководил толпой. Он кричал в мегафон, что в Карабахе убили азербайджанцев, что они должны отомстить за это, должны убивать армян, а тех, кто будет их прятать, они тоже будут убивать.





«Парня и девушку вывели из подъезда. Какой-то парень бил девушку лопатой, двое били дубинками. Рядом с тем местом, где били девушку, лежали ящики. Девушку раздели и бросили в ящики и сверху на нее навалили их… Девушка раздвинула ящики и закричала. Тогда к ней подошел парень примерно 20–22 лет… Этот парень принес с собой чайник белого цвета с мелкими цветами. В этом чайнике был бензин. Парень из чайника облил девушку бензином и сам же поджег ее…»

Д. Зарбалиев:

«У подстанции я увидел костер, в котором догорал труп мужчины, из костра торчали ноги в мужских туфлях. Костер горел и у дома 5В, но я туда не смотрел. Между подъездом №3 и подъездом магазина я увидел лежащую на животе женщину лет пятидесяти, в области ягодиц у нее торчал металлический шампур…»

Валерия Козубенко (попыталась спрятать в своем доме армянскую семью):

«Бандиты, которые вошли в нашу квартиру, были вооружены прутьями, арматурами, большими ножами. Металлические прутья были одинаковой длины, как будто специально обрезанные. Эти бандиты, все абсолютно, были одеты в черное и почти все молодые… С 28-го числа наши телефоны были отключены».

Старший следователь следственной группы Прокуратуры СССР В. Рева:

«Если бы вовремя и объективно было освещено происшедшее в Сумгаите, то в дальнейшем события не приняли бы такой оборот. Потому что нашему народу в то время не сообщили о том, что было в Сумгаите. А ведь там практически был геноцид . Когда человека убивают только за принадлежность к другой нации».

Все это лишь малая часть бесчисленных свидетельских показаний и выдержек из судебных документов, доказывающих, что резня в Сумгаите — это долго и тщательно спланированный акт геноцида. В ЖЭКах составлялись списки квартир, где проживали армяне. Затем там отключали телефоны. На сумгаитских заводах готовилось холодное оружие, впрок запасались бензином для сожжения тел, имущества и квартир армян. С местными властями, милицией и врачами был заключен преступный договор. На митингах выступали специально подготовленные провокаторы. В кварталах, где шли погромы, отключалась электроэнергия. Внутри банд погромщиков была налажена четкая координация действий и дисциплина. Армянам советовали не выходить на работу и сидеть дома. Спустя 10–15 минут после звонка в милицию в квартире появлялись погромщики.

Переписанная история

Михаил Горбачев распорядился охарактеризовать массовые убийства в Сумгаите как дело рук «хулиганствующих групп из хулиганских побуждений». Только один из 80 осужденных был приговорен к смертной казни. Остальные получили несколько лет заключения, многие условно. Большинство преступников было выпущено на свободу спустя несколько месяцев. Организаторы преступления не были выявлены.

Спустя всего несколько месяцев после «Сумгаита», убедившись, что никто не собирается искать и привлекать к ответственности организаторов преступления, в Баку приступили к следующему этапу кровавого плана — отрицанию собственной вины и обвинениям самих армян в организации погромов с тем, чтобы «дискредитировать Азербайджан».

Но как же получилось, что массовое преступление совершалось публично на протяжении трех дней, но ни в самом Сумгаите, ни в Баку не было предпринято ни единой попытки остановить убийства людей? Кто отключил телефоны армян? По чьему приказу было изготовлено холодное оружие, которое потом было роздано погромщикам и убийцам? Почему милиция не вмешивалась в происходящее, а во многих случаях, как утверждают свидетели, помогала погромщикам? Кто обеспечил преступников списками адресов армян? С какой целью были немедленно уничтожены следы погромов и вещественные доказательства преступлений?

В Азербайджане отвечают по-разному, но одинаково абсурдно

То погромы были подготовлены армянской диаспорой, то зарубежными спецслужбами, то КГБ СССР.

Действительно, из привлеченных к ответственности десятков убийц и погромщиков один был с русской фамилией и один — с армянской. Именно последний — Эдуард Григорян — стал главным действующим лицом мифа, который Баку использует по сей день. Согласно ему, Григорян обладал способностью быть одновременно в разных уголках города и участвовать чуть ли не во всех убийствах. А главное — он сам подготовил, организовал и скоординировал масштабное преступление в Сумгаите.

Если исходить из этой конспирологической версии, милиция и другие органы сумгаитской власти (к слову, в городе армяне составляли менее 10% населения) также действовали под руководством Григоряна.

Понимают ли люди, делающие такие заявления, как глупо они смотрятся? Осознают ли они, как унижают свою собственную страну, допуская мысль о том, что один единственный уголовник армянского происхождения контролировал всю власть в Азербайджане?

Страшные подробности «Сумгаита»: кто стоит за массовой резней армян?

Реальные организаторы сумгаитского погрома

Существуют неопровержимые доказательства того, что «Сумгаит» был запланирован и организован Комитетом государственной безопасности Азербайджанской ССР.

В распоряжении армянских исследователей имеются архивные видеокадры, подтверждающие координирующую и направляющую роль азербайджанских спецслужб в ходе сумгаитских событий. Эти материалы можно увидеть в фильме «Сумгаит, февраль 1988. Обыкновенный геноцид» (в русской версии – с 4.06 до 4.56 минуты). На них отчетливо видно и слышно, как сидящие в машине люди по рации дают указания на русском и азербайджанском языках, используя при этом заранее обговоренные условные обозначения и позывные. Переговоры по рации ведутся спокойно, со знанием дела. Ужасы происходящего цинично фиксируются на видеокамеру. Кто мог в те дни так уверенно контролировать ситуацию и вести съемку — объяснять не нужно.

Некоторые свидетели в своих показаниях рассказали о том, что они видели на месте событий автомобиль «Волга», а сидевшие в нем люди время от времени подзывали лидеров банд и давали им указания. Такие же «Волги» были замечены очевидцами при заметании следов. В частности, согласно свидетелям, они поздно вечером приезжали и забирали валявшиеся во дворах и на улицах тела убитых армян.

Только версия об организации и осуществлении погромов руководством и спецслужбами Азербайджана дает исчерпывающие ответы на все вопросы по «Сумгаиту». Что касается роли КГБ СССР и Москвы, то она также вполне укладывается в указанную версию. И в Баку, и в Москве стремились запугать армян Карабаха и не дать развернуться изначально мирному, конституционному карабахскому движению. Именно поэтому целых три дня Горбачев не вмешивался в происходящее.

Войска вошли в Сумгаит лишь на третий день — 28 февраля, но с холостыми патронами и приказом не вмешиваться в события. 29 февраля, когда в городе уже стояли танки, произошли самые страшные убийства. Расправлялись с целыми семьями. Так, одновременно были с особой жестокостью убиты мать, отец, два брата и сестра Мелкумяны.





Итого

«Сумгаит» стал началом политики армянофобии, которая давно уже стала государственной политикой в Азербайджане. Ее проявления на протяжении всех последующих лет были столь же чудовищны и преступны — это и погромы в Кировабаде (ноябрь 88-го), и в Баку (январь 90-го), и массовая резня мирных жителей в селе Марага (апрель 92-го). Это и прогремевшее на всю Европу убийство на курсах НАТО в Будапеште, когда азербайджанский офицер Сафаров ворвался в комнату армянского офицера Гургена Маргаряна и нанес спящему человеку 16 ударов специально купленным для этой цели топором. Это и события апреля 2016 года, когда в ходе развязанных Азербайджаном военных действий в селе Талыш были зверски убиты и подвергнуты посмертному глумлению трое пожилых людей.

На мой взгляд, все это в очередной раз доказывает не только правоту академика Сахарова, утверждавшего, что после сумгаитской трагедии «ни у кого не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохранении территориальной принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану». Это доказывает также, что попытки переложить вину за содеянное на самих армян делают нынешних азербайджанских руководителей соучастниками, так как известно — сокрытие преступления и преступников тоже является преступлением.

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Автор: Аббас Джума