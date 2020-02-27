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Премьер-министр Никол Пашинян провел сегодня встречу с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили

 
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 февраля принял министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, который прибыл в Армению с официальным визитом. Об этом  Новости Армении-NEWS.am сообщили в пресс-службе Правительства РА.
Премьер-министр подчеркнул важность продолжения развития армяно-грузинских стратегических отношений. Пашинян отметил, что оборонное сотрудничество является важной составляющей армяно-грузинского партнерства, и подчеркнул важность подписания сегодня программы двустороннего сотрудничества. Глава оборонного ведомства Грузии подчеркнул, что рад вновь посетить дружественную Армению, с которой Грузия поддерживает тесную дружбу и крепкое партнерство.

Он выразил удовлетворение сотрудничеством с министром обороны Армении, а также состоявшейся сегодня встречей и подчеркнул важность подписания двусторонней программы сотрудничества в оборонной сфере. Собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе повестку армяно-грузинского оборонного сотрудничества.
Стороны подчеркнули, что две страны и народы объединены многовековыми историко-культурными связями и христианской системой ценностей, которые являются прочной основой для углубления и сближения дружественного сотрудничества. Они обменялись мнениями о мирном урегулировании конфликтов и важности совместных усилий в этом направлении.
 



  Источник:FMG NEWS

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