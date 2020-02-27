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Армяне пресекли грязную провокацию Азербайджана в "Независимой газете"

 Армяне пресекли грязную провокацию Азербайджана в
Лживая статья о Сумгаите недоступна на сайте "Независимой газеты”
 
Российская "Независимая газета” заблокировала на своем сайте скандальную статью под заголовком "Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было”.

Сразу после своей публикации статья вызвала бурю негодования в армянском обществе. Дело в том, что азербайджанский автор статьи исказил все исторические факты о зверских погромах армян в Сумгаите в 1988 году и обвинил самих армян в случившемся.
Объединение армян России обратилось с открытым письмом к редакции НГ с требованием удалить проазербайджанскую ангажированную статью, оставляя за собой право решить вопрос через суд.

Позже посол Армении в России Вардан Тоганян также заявил, что обратился в Генеральную прокуратуру РФ с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни в данной статье.
Как мы видим, руководство издания согласилось с требованием армянских читателей, и на данный момент статья недоступна.
 


  Источник:FMG NEWS

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