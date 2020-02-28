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Население Сумгаита подверглось массовым убийствам и зверствам, совершенными с неописуемой жестокостью. | МИД Армении

 
 
Министерство иностранных дел Армении распространило заявление в связи с годовщиной Сумгаитских погромов армян 27-29 февраля 1988 года:
"Сегодня мы чтим память жертв антиармянских погромов в Сумгаите. В конце февраля 1988 года армянское население Сумгаита подверглось массовым убийствам и зверствам, совершенными с неописуемой жестокостью.
Сумгаитское злодеяние положило начало Нагорно-Карабахскому конфликту, когда Азербайджан ответил на мирный призыв народа Нагорного Карабаха на самоопределение массовым насилием и погромами армян. Это фактически сформировало суть карабахской проблемы: обеспечение безопасности народа Арцаха путем реализации права на самоопределение вне состава Азербайджана.
 
Сумгаитское преступление было первым массовым преступлением, совершенным на почве идентичности на европейском континенте после Второй мировой войны, за которым последовали новые преступления, спланированные и осуществленные в больших масштабах Азербайджаном в Баку, Кировабаде и на оккупированных Азербайджаном территориях Нагорно-Карабахской Республики-Шаумянском районе, на отдельных участках Мартакерта и Мартуни.
 
Оценка азербайджанскими властями сумгаитской резни наглядно иллюстрирует отсутствие готовности к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. За три десятилетия изменилась тактика азербайджанских властей-от героизации преступников до привлечения жертв к ответственности за организацию погромов. Неизменным осталось нежелание азербайджанской стороны взять на себя какую-либо ответственность за массовые и тяжелейшие нарушения прав человека на своей территории и наличие геноцидальных намерений в отношении армян.

Сегодня мы чтим память жертв сумгаитских погромов, подтверждая нашу решимость по предотвращению повторения подобных массовых убийств в отношении армянского народа”.


  Источник:FMG NEWS

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