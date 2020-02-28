Азербайджан экспортирует коронавирус в "братские" страны | Теперь Беларусь

В Беларуси выявили короновирус у иранского студента, прилетевшего из Баку

Первый завозной случай коронавируса нового типа зарегистрирован в Беларуси, он выявлен у иранского студента, прилетевшего из Баку, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского минздрава.

«Двадцать седьмого февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По всей видимости по дороге он заразил сотни попутчиков от аэропорта в Баку до самолета летевшего в Минск.

Заметим что Азербайджан скрывает от мировой общественности факт заражения коронавирусом сотен азербайджанцев, считая это военной тайной, тем самым нанося ущерб другим странам. По информации инсайдеров в Азербайджане за последние двадцать дней погибло более 27 человек от коронавируса. Но эти смерти конспирируют под воспаление легких. До этого из Азербайджана в Грузию был занесен вирус азербайджанцем приехавшим из Ирана.

По последним данным сейчас проводят проверку в аэропорту Баку, так как здесь могли заразиться страшным вирусом несколько тысяч человек контактирующих с иранцем летевшим в Минск.



