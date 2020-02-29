У двух прибывших из Ирана граждан Азербайджана выявлены симптомы коронавируса.

Об этом заявили в оперативном штабе при Кабинете министров.

Сообщается, что зараженные помещены в специальный инфекционный бокс больницы. Взятые анализы подтвердили наличие заболевания. Сейчас выясняется, с кем контактировали зараженные лица.

Азербайджан зафиксировал первый случай заражения коронавирусом в пятницу, 28 февраля. Он был выявлен у гражданина России.

По неофициальной информации число заразившихся в Азербайджане приближается к 450 человек, из которых умерло 32 человека.

Одна девушка от коронавируса умерла сегодня.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), девушка ночью была доставлена в городскую клиническую больницу №3 Сабунчинского района в критическом состоянии.

«Она скончалась через 40 минут после госпитализации. Согласно предварительному диагнозу, причиной смерти является коронавирус и двусторонняя бронхопневмония, сердечно-легочная недостаточность и отек легких. Тело в настоящее время находится на экспертизе, после чего диагноз будет уточнен», — говорится в информации.

Отметим что Азербайджан целенаправленно скрывает поальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной.

К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербайджане им не могут помочь, так как медицина в Азербайджане отсталая, больницы в ужасном состоянии и везде царит антисанитария. Грузия и Иран закрыли границы с Азербайджаном.

Туристические порталы строго рекомендуют отказаться от посещения Азербайджана в ближайшие два месяца, во избежании заражения этой смертоносной болезнью.