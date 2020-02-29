Промпроизводство в исправительных учреждениях расширят власти Таджикистана

Власти Таджикистана намерены расширить промышленное производство в исправительных учреждениях страны. Данную тему обсудили 28 февраля таджикские чиновники в ходе заседания правительства. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана

Программа организации труда и развития промпроизводства в учреждениях пенитенциарной системы государства на 2015–2020 годы была создана на основании инициативы лидера страны Эмомали Рахмона. Соответствующий документ был утвержден постановлением правительства республики от 1 декабря 2014 года.

В ходе правительственного собрания, глава минюстиции Музаффар Ашуриён рапортовал президенту о результатах, достигнутых в сфере реализации программы. Было подчеркнуто, что расширение соответствующего производства будет способствовать эффективному использованию сроков отбывания наказания.

Министр, также, отметил, что благодаря данному процессу заключённые смогут получить хорошие профессии, достойную заработную плату, помогать своим родным и вносить вклад в развитие экономики страны. В рамках расширенного производства пенитенциарной системы, также, будет повышаться качество конечной продукции.