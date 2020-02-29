Глава Туркменистана посетил с визитом город Мары

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 28 февраля с рабочим визитом побывал в Марыйском регионе. Он принял участие в садака, который был дан в главной мечети региона Gurbanguly hajy. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан — Сегодня».

При подъезде к мечети Бердымухамедова встретили старейшины региона.

— В нашей стране проводится активная работа по преобразованию облика городов и сёл, повышению социально-бытового уровня населения, — отметил Бердымухамедов.

Лидер нации поблагодарил старейшин за проводимую работу в сохранении национального духовного наследия и их заслуги в воспитании молодого поколения.

Глава государства вместе со старейшинами поучаствовал в богослужении. Здесь же была выставлена на обозрение ещё одна святыня, дарованная главе государства во время паломничества к Каабе.

Отметим, сейчас в мечети Gurbanguly hajy, также, находится священный теперрик. Он выставляется во всех мечетях Туркменистана, где верующие с почтением поклоняются ему. Его передали в дар туркменскому лидеру во время совершения хаджа в Мекку.

Добавим, мечеть Gurbanguly hajy построили и сдали в эксплуатацию в 2009 году. Средства на строительство были выделены из благотворительного фонда президента Туркменистана.