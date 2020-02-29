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Казахстанский холдинг «Байтерек» реорганизовал две дочерние компании

Казахстанский холдинг «Байтерек» реорганизовал две дочерние компании Под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина 28 февраля, состоялось собрание директоров национального холдинга «Байтерек». На заседании были приняты реорганизационные и трендовые решения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В связи с прошлогодней директивой президента страны Касым-Жомарта Токаева по уменьшению промежуточных инстанций в реализации жилищной программы, совет постановил слить две своих дочерних компании — «Байтерек девелопмент» и «ИО Казахстанская Ипотечная Компания». К ним, до конца нынешнего года, присоединится «Фонд гарантирования жилищного строительства», все три акционерных общества войдут в ряды единого оператора в области жилищного строительства.

Далее, в процессе заседания, группа директоров приняла решение о внедрении очередной облигационной программы, для эффективного функционирования жилищного рынка государства. Члены управления холдингом, также, утвердили решение по реализации нескольких миллионов акций «Байтерек». Эта мера призвана увеличить уставной капитал АО «БРК-Лизинг», которое, в свою очередь, будет финансировать новые проекты в машиностроительной отрасли.

Согласно повестке собрания, представители совета рассмотрели отчеты по деятельности национального холдинга за 2019 год. Финансовые эксперты объединения сообщили участникам заседания о стабильном росте, в частности, было отмечено, что размер доступных финансовых ресурсов с 571 вырос до 595 миллиардов тенге.





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