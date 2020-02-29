Президент Узбекистана посетил Яшнабадский район города Ташкента

– Я пришёл обсудить с вами – гражданами Узбекистана существующие проблемы и вопросы, также рассмотреть новые последовательные реформы. Поэтому буду рад, если вы будете не говорить заученные слова, а больше задавать вопросы и делиться предложениями, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 февраля встретился с администрацией Яшнабадского района Ташкента, председателями махаллей, предпринимателями, работниками школ и здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе президента

Помимо этого, президент предложил развивать бизнес-среду для повышения занятости населения, планируется организовать более 18 тысяч рабочих мест в Яшнабадском районе.

Узбекский лидер, также, заявил, что в прошлом году в районе отмечен значительный рост капиталовложений, промышленности, строительных работ, сферы услуг. Кроме того, введено в строй 16 различных объектов на общую сумму около 47 миллионов долларов. Кроме того, запланировано реализовать 61 инвестиционный проект на сумму более 890 миллионов долларов.

В рамках встречи, также, определены меры и задачи по строительству дошкольных образовательных учреждений, ремонту школ, повышению эффективности работы современных поликлиник, благоустройству и развитию инфраструктуры.