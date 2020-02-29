Глава Молдовы провёл встречу с послом Китая Чжаном Инхуном

Президент Республики Игорь Додон 28 февраля провёл встречу с китайским послом в Молдове Чжаном Инхуном. В рамках диалога, участники встречи обсудили вопросы, которые касаются привлечения инвестиций в Молдавию, в том числе была обсуждена тема сотрудничества в рамках международных организаций. Об этом сообщает

Кроме того, во время разговора собеседники обсудили несколько вопросов, в связи с которыми должны расшириться взаимоотношения между Молдовой и Китаем.

По словам лидера государства, интерес Молдавии в укреплении молдавско-китайского диалога во всех сферах крайне высок.

В том числе, президент выразил надежду на то, что обоюдное сотрудничество представляет взаимный интерес, также со стороны КНР.

Додон одобрил намерение китайской стороны поддержать проекты, которые инициированы руководителями Молдовы в сфере инфраструктуры, в рамках привлечения китайских инвестиций.

Дополнительно, в тот же день, лидер страны встретился с руководителем своего родного Каларашского района Штефаном Болей.

Официальные лица обсудили актуальные вопросы, касающиеся социально-экономического развития населённого пункта.