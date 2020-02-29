Глава Молдовы провёл встречу с послом Китая Чжаном Инхуном

Кроме того, во время разговора собеседники обсудили несколько вопросов, в связи с которыми должны расшириться взаимоотношения между Молдовой и Китаем.
По словам лидера государства, интерес Молдавии в укреплении молдавско-китайского диалога во всех сферах крайне высок.
В том числе, президент выразил надежду на то, что обоюдное сотрудничество представляет взаимный интерес, также со стороны КНР.
Додон одобрил намерение китайской стороны поддержать проекты, которые инициированы руководителями Молдовы в сфере инфраструктуры, в рамках привлечения китайских инвестиций.
Дополнительно, в тот же день, лидер страны встретился с руководителем своего родного Каларашского района Штефаном Болей.
Официальные лица обсудили актуальные вопросы, касающиеся социально-экономического развития населённого пункта.