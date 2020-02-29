 
  • 20:51 – В Бакуракерте везде мерещатся армянские спецслужбы | новая паника 
  • 22:46 – Армяне пресекли грязную провокацию Азербайджана в "Независимой газете" 
  • 19:54 – В Белоруссии с 1 марта снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 
  • 20:51 – В Бакуракерте везде мерещатся армянские спецслужбы | новая паника 
  • 10:08 – Топ-11 вкуснейших национальных блюд Армении | Вкусная Армения 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Глава Молдовы провёл встречу с послом Китая Чжаном Инхуном

Глава Молдовы провёл встречу с послом Китая Чжаном ИнхуномПрезидент Республики Игорь Додон 28 февраля провёл встречу с китайским послом в Молдове Чжаном Инхуном. В рамках диалога, участники встречи обсудили вопросы, которые касаются привлечения инвестиций в Молдавию, в том числе была обсуждена тема сотрудничества в рамках международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

Кроме того, во время разговора собеседники обсудили несколько вопросов, в связи с которыми должны расшириться взаимоотношения между Молдовой и Китаем.

По словам лидера государства, интерес Молдавии в укреплении молдавско-китайского диалога во всех сферах крайне высок.

В том числе, президент выразил надежду на то, что обоюдное сотрудничество представляет взаимный интерес, также со стороны КНР.

Додон одобрил намерение китайской стороны поддержать проекты, которые инициированы руководителями Молдовы в сфере инфраструктуры, в рамках привлечения китайских инвестиций.

Дополнительно, в тот же день, лидер страны встретился с руководителем своего родного Каларашского района Штефаном Болей.

Официальные лица обсудили актуальные вопросы, касающиеся социально-экономического развития населённого пункта.





  •   Просмотров Сегодня: 47


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Молдавии обсудил с руководителями районов создание индустриальных платформ
    » Премьер Молдовы посетил село Волинтирь в районе Штефан-Водэ
    » Глава Молдавии отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности
    » Глава правительства Молдовы провёл встречу с послом Армении Дживаном Мовсисяном
    » Президент Молдовы Игорь Додон провёл совещание с главой кабмина и председателем парламента
    » Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом России
    » Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом Франции
    » Игорь Додон посетит Турцию с официальным визитом
    » Никол Пашинян встретился с президентом Молдовы, премьером Бельгии и Гендиректором ЮНЕСКО
    » Президент Молдовы побывал в Грузии с неофициальным визитом
    » Глава Минобороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы сотрудничества
    » Премьер Грузии провел встречу с послом Израиля
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Бакуракерте везде мерещатся армянские спецслужбы | новая паника

    • 20:51
    • 31
    • 0

    В Белоруссии с 1 марта снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

    • 19:54
    • 26
    • 0

    Украина и Эстония проведут 2-й цифровой форум в Киеве

    • 17:04
    • 33
    • 0

    Жириновский призвал россиян отказаться от отдыха в Турции

    • 15:52
    • 48
    • 0

    Азербайджан кишит заболевшими коронавирусом | ЭПИДЕМИЯ

    • 15:36
    • 61
    • 0

    Глава Молдовы провёл встречу с послом Китая Чжаном Инхуном

    • 13:42
    • 48
    • 0

    Глава Туркменистана посетил с визитом город Мары

    • 11:01
    • 42
    • 0

    Промпроизводство в исправительных учреждениях расширят власти Таджикистана

    • 10:57
    • 45
    • 0

    Казахстанский холдинг «Байтерек» реорганизовал две дочерние компании

    • 09:58
    • 42
    • 0

    Президент Узбекистана посетил Яшнабадский район города Ташкента

    • 09:17
    • 46
    • 0

    Сатановский осудил статью «Независимой газеты»

    • 17:58
    • 77
    • 0

    Азербайджан экспортирует коронавирус в "братские" страны | Теперь Беларусь

    • 11:19
    • 112
    • 0

    Wizz Air открыло новое направление: София-Ереван-София | Туристический Бум

    • 10:30
    • 82
    • 0

    Страшные подробности «Сумгаита»: кто стоит за массовой резней армян? | РИА НОВОСТИ

    • 09:36
    • 89
    • 0

    Население Сумгаита подверглось массовым убийствам и зверствам, совершенными с неописуемой жестокостью. | МИД Армении

    • 09:00
    • 86
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57330
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52059
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47784
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43182
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36970
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35614
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 34582
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32737
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31098
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30302
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23893
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23190
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22937
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20630
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19467
    • 0

    В Бакуракерте везде мерещатся армянские спецслужбы | новая паника

    • 20:51
    • 31
    • 0

    Жириновский призвал россиян отказаться от отдыха в Турции

    • 15:52
    • 48
    • 0

    В Белоруссии с 1 марта снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

    • 19:54
    • 26
    • 0

    Украина и Эстония проведут 2-й цифровой форум в Киеве

    • 17:04
    • 33
    • 0

    Глава Молдовы провёл встречу с послом Китая Чжаном Инхуном

    • 13:42
    • 48
    • 0

    Президент Узбекистана посетил Яшнабадский район города Ташкента

    • 09:17
    • 46
    • 0

    Казахстанский холдинг «Байтерек» реорганизовал две дочерние компании

    • 09:58
    • 42
    • 0

    Глава Туркменистана посетил с визитом город Мары

    • 11:01
    • 42
    • 0

    Промпроизводство в исправительных учреждениях расширят власти Таджикистана

    • 10:57
    • 45
    • 0

    Азербайджан кишит заболевшими коронавирусом | ЭПИДЕМИЯ

    • 15:36
    • 61
    • 0

    Сатановский осудил статью «Независимой газеты»

    • 17:58
    • 77
    • 0

    Азербайджан экспортирует коронавирус в "братские" страны | Теперь Беларусь

    • 11:19
    • 112
    • 0

    Население Сумгаита подверглось массовым убийствам и зверствам, совершенными с неописуемой жестокостью. | МИД Армении

    • 09:00
    • 86
    • 0

    Wizz Air открыло новое направление: София-Ереван-София | Туристический Бум

    • 10:30
    • 82
    • 0

    Армяне пресекли грязную провокацию Азербайджана в "Независимой газете"

    • 22:46
    • 113
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА