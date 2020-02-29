Украина и Эстония проведут 2-й цифровой форум в Киеве

Проведение 2-го цифрового форума Украины и Эстонии обсудили 28 февраля замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква и глава администрации эстонского лидера Тиит Риисало. Стороны, также, затронули тему динамики билатерального сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины

В рамках диалога, чиновники отметили успехи, достигнутые в сфере взаимных связей между странами. Также, были обсуждены планы по проведению мероприятий высокого уровня в ближайшее время. Жовква выразил признательность эстонской стороне за поддержку суверенитета Украины, а также за содействие в области осуществления различных преобразований на территории страны.

Основной темой встречи стало обсуждение подготовки 2-го цифрового форума, который пройдёт в Киеве в 2020 году. Стороны, также, вспомнили итоги форума, который проходил в ноябре 2019 года в Таллине.

Напомним, что в рамках первого эстонско-украинского форума «Digital Society Sandbox» был подписан меморандум о сотрудничестве двух стран в электронной сфере. В ходе того мероприятия лидер страны Зеленский рассказал об украинской системе предоставления электронных госуслуг «Государство в смартфоне», которая на данный момент активно функционирует во многих регионах страны.