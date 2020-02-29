В Белоруссии с 1 марта снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Правительство Республики Беларусь обновило постановление совета министров десятилетней давности о размерах на вывозные пошлины. Согласно новой редакции постановления от 27 февраля 2020 года, с 1 марта ставка на перегон сырой нефти за пределы таможенного спектра ЕАЭС, снизилась до 66,9 долларов за тонну. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В подробном приложении правительственного документа, помимо объёма пошлин на сырую нефть, даётся раскладка и на нефтепродукты. В частности, плата за прямогонный бензин с 43,1 снизилась до 36,7 долларов. На 3,5 единицы снижена ставка на товарный бензин и теперь составила 20 долларов.

Аналогичный размер таможенной пошлины — 20 долларов за тонну, установлен и на другую разновидность нефтяной продукции — это дизтопливо, бензол, толуол и масла различной спецификации. Дополнительно, правительственный источник сообщил, что, до этого времени, расценка на вывозные таможенные пошлины в отношении нефти, как сырья и её продукции изменялись в сторону повышения.