В Белоруссии с 1 марта снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

В подробном приложении правительственного документа, помимо объёма пошлин на сырую нефть, даётся раскладка и на нефтепродукты. В частности, плата за прямогонный бензин с 43,1 снизилась до 36,7 долларов. На 3,5 единицы снижена ставка на товарный бензин и теперь составила 20 долларов.
Аналогичный размер таможенной пошлины — 20 долларов за тонну, установлен и на другую разновидность нефтяной продукции — это дизтопливо, бензол, толуол и масла различной спецификации. Дополнительно, правительственный источник сообщил, что, до этого времени, расценка на вывозные таможенные пошлины в отношении нефти, как сырья и её продукции изменялись в сторону повышения.