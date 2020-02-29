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В Бакуракерте везде мерещатся армянские спецслужбы | новая паника

 
В Бакуракерте* (Баку) снова нашли «армянский след»: Спецслужбы, иностранные партнеры и другие бредни от рупора азербайджанской пропаганды
Азербайджанцы, нагло и вероломно отобравшие у Грузии средневековый монастырский комплекс Давид Гареджи, пытаются в очередной раз обвинить армян в разжигании антиазербайджанских настроений в Грузии.
В Грузии активист Николоз Мжаванадзе учредил специальный комитет для организации борьбы против захватнических действий Азербайджана на грузинской границе. Однако, по убеждению Day.az за его спиной стоят армянские спецслужбы, подталкивающие его на организацию акций.

Николоз Мжаванадзе
 
В организованный азербайджанской пропагандой трэш-шапито снова попали наши коллеги из портала Инфотека24, якобы также созданный армянскими специальными службами и разжигающий межнациональную розню между Грузией и Азербайджаном. Редакции особо льстит такое внимание со стороны азербайджанских пропагандистов, однако мы вынуждены их разочаровать. Спецслужбы с нами не дружат. Более того, Day.az уверяют, что вся эта антиазербайджанская кампания в Грузии имеет за собой и иностранную поддержку.
Еще более комичными выглядят уверения азербайджанских журналистов в том, что Баку в знак уважения к братской Грузии проявляет сдержанность ко всяким акциям и заявлениям. Государство, которое без каких-либо санкций, договоренностей, без толики стеснения заняло исторический памятник "братской” Грузии, ожидает, что Тбилиси должен был, молча, принять этот факт?

Естественно, в очередной раз, чтобы переключить внимание от своих преступных действий, противоречащих всем нормам международного права, Азербайджан пытается найти армянский след. С одной стороны, можно порадоваться, что основной противник Армении столь высокого мнения о возможностях армянских спецслужб, а с другой – можно всего лишь покрутить у виска, и пожелать азербайджанскому народу раскрыть глаза на истинный характер собственных властей.

*Бакуракерт - исторический исконно армянский город, который был переименован в Баку. Город носит название армянского царя Бакура, который правил Великой Арменией в 160-164 годах нашей эры. 



  Источник:FMG NEWS

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