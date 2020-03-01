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Обнаружили новый тип шизофрении


Новое исследование ошеломило: у 40% пациентов с шизофренией мозг почти не отличается от здорового. Это значит, что и лечить такие случаи нужно иначе, чем классическую шизофрению.

Шизофрения проявляется в виде галлюцинаций, бреда и когнитивных расстройств, однако набор симптомов и их тяжесть сильно отличаются у разных пациентов. При этом исследователи, которые пытаются выявить причины заболевания путем сравнения мозга людей с шизофренией с мозгом здоровых людей, часто не учитывают этих различий, пишет EurekAlert.


Как проводили исследования


Чтобы разобраться в особенностях мозга, пораженного шизофренией, исследователи из Пенсильванского университета проанализировали результаты сканирования 300 пациентов, страдающих от этой болезни, и 364 здоровых людей. Все участники были моложе 45 лет.


Ученые хотели разделить случаи болезни на несколько категорий, независимых от возраста, пола и других факторов. Для этого им пришлось воспользоваться специально созданным алгоритмом искусственного интеллекта.



Мозг почти половины больных шизофренией не отличается от мозга здоровых людей / Фото: Unsplash


Результаты работы


У 40% пациентов с шизофренией, снимки которых были изучены, отсутствовал один из важнейших признаков шизофрении – сокращение серого вещества головного мозга. При этом в области мозга, известной как полосатое тело, наоборот, было зафиксировано увеличение объема.


Исследователи пока не могут объяснить, почему мозг почти половины пациентов с шизофренией отличается от классической картины и скорее похож на мозг здоровых людей. Однако они отмечают, что эти различия следует учитывать при поиске оптимальных методов лечения в каждом конкретном случае.


В будущем команда планирует изучить, как особенности мозга влияют на течение заболевания и тяжесть симптомов.





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