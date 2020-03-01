В Чехии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Власти Чехии подтвердили первые случаи инфицирования коронавирусом Covid-19. Заболели три человека, которые приехали с севера Италии.

Два человека, у которых обнаружили коронавирус, находятся в больнице Праги, третий – в Усти-над-Лабем. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, пишет Lidovky.cz.

По словам врачей, у всех трех пациентов состояние здоровья удовлетворительное, ничто не свидетельствует о тяжелом течении заболевания.

Двое больных – чехи, еще один – американец. Все они недавно приехали в Чехию из Италии.











В Чехии коронавирус зафиксировали в Праге и Усти-над-Лабем / Google Maps

Основное о коронавирусе Covid-2019



По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 979 человек . Общее количество инфицированных – 86 тысяч 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 тысячи 294 человека .

. Общее количество инфицированных – по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели .

В Италии зафиксировали 29 смертельных случаев от коронавируса. Специалисты подтвердили 1 тысячу 129 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.

зафиксировали 29 смертельных случаев от коронавируса. Специалисты подтвердили 1 тысячу 129 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.

В Беларуси подтвердили уже два случая заражения коронавирусом.

подтвердили уже два случая заражения коронавирусом.

В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.

также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.

В Иране подтвердили 388 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько должностных лиц.

подтвердили 388 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько должностных лиц.

После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее : количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 3 ​​тысячи человек .

: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило .

В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Известно, что 4 украинца заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка заразилась в Италии.





Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала