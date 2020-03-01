Из Индии в Армению доставят 4 военных радара на сумму в 40 миллионов долларов





Радиолокационная система разработана государственной лабораторией оборонных исследований и разработок (DRDO), базирующейся в Бенгалуру, и лабораторией развития электроники и радиолокации (LRDE) и производится компанией Bharat Electronics Limited (BEL).



Сообщается, что По сообщениям ресурса Times Now, Индия поставит в Армению четыре радара «Свати» в рамках сделки на сумму в $40 миллионов.Радиолокационная система разработана государственной лабораторией оборонных исследований и разработок (DRDO), базирующейся в Бенгалуру, и лабораторией развития электроники и радиолокации (LRDE) и производится компанией Bharat Electronics Limited (BEL).Сообщается, что Армения выбирала индийскую радиолокационную систему после проведения подробных испытаний систем, предложенных Россией и Польшей.

Радар для определения местоположения оружия Swathi - это мобильный радар для определения местоположения артиллерии, разработанный Индией. Этот радар против батареи предназначен для обнаружения и отслеживания поступающего артиллерийского и ракетного обстрела с целью определения места возникновения огня.

