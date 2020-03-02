Правительство Киргизии провело очередное заседание по борьбе с коронавирусом

Очередное заседание республиканского штаба по борьбе и предупреждению проникновения коронавируса на территорию Киргизии прошло 29 февраля. В заседании приняли участие вице-премьер страны Алтынай Омурбекова, министр здравоохранения, министр иностранных дел, министр МЧС. Отметим, что ВОЗ подняла уровень опасности эпидемии коронавируса до «очень высокого». Об этом сообщает

Соответствующие органы доложили о том, что необходимые меры безопасности по борьбе с проникновением инфекции ведутся в полном объёме.

Кроме того, на собрании было отмечено, что на сегодняшний день заражённых коронавирусом людей в Киргизии не имеется.

По словам членов правительства, введённые ограничения на въезд в Республику Киргизия, касается всех иностранных граждан, которые последние 3 недели пребывали в странах с высокой степенью риска заражения инфекцией.

Кроме того, отмечено, что список стран обновляется по мере развития ситуации.

Участники совещания выразили особую благодарность Китаю, Японии, Кореи, Ирану и Италии, которые с пониманием отнеслись к такому решению.

Также, члены заседания пояснили, что Киргизия была вынуждена принять такие меры, в связи с тем, чтобы обезопасить граждан своей страны и иностранцев.