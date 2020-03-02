Таджикистан расширит сотрудничество с Китаем в различных сферах

Встреча таджикского лидера Эмомали Рахмона и члена политического бюро центрального комитета компартии Китая Яна Цзечи состоялась 1 марта в Душанбе. Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана

В ходе переговоров Рахмон отметил, что стратегические связи между государствами, которые являются ещё и ближайшими соседями, уже долгое время демонстрируют успехи в различных областях. Было, также, подчеркнуто, что очень важную роль в углублении соответствующих отношений играет партнёрство между партиями двух государств.

Стороны пришли к общему мнению, что необходимо и дальше развивать сотрудничество в сфере торговли, экономики, сельского хозяйства, энергетики и образования. Отдельной темой разговора стала реализация программы партнёрства между странами в рамках проекта «Один пояс — один путь».

Напомним, что дипломатические отношения между Таджикистаном и Китаем были установлены 4 января 1992 года. Китай, также, является одним из крупных торговых партнёров государства. Таджикистан активно сотрудничают с КНР в рамках региональных и международных организаций.