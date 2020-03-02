Президент Молдовы посетил город Костешть Рышканского района

Глава Республики Молдова Игорь Додон 29 февраля посетил город Костешть, который находится в Рышканском районе. В рамках визита, лидер страны встретился и провёл беседу с администрацией местной школы и представителями районной власти. Додон выслушал многочисленные просьбы чиновников и обещал в скором времени решить возникающие проблемы. В особенности, местному теоретическому лицею имени С. Лукача необходим ремонт в одном из учебных корпусов. Об этом сообщает

Кроме того, глава государства выразил восхищение отличному состоянию данного лицея, который вмещает 1100 детей. На данный момент в учебном заведении обучаются 300 учащихся.

Отметим, что Всемирный банк профинансировал проект, благодаря которому в классах имеется новая мебель, также, школа оснащена всем необходимым оборудованиям для учебного процесса.

Кроме этого, лицей имеет большой спортивный зал и многочисленный инвентарь для занятий спортом.

Президент выразил большую благодарность педагогам за их труд на благо подрастающего поколения и отметил, что будет и дальше уделять внимание развитию системы образования в стране.