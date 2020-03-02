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Почётный караул нацгвардии Украины заступил на дежурство у Верховной Рады

Почётный караул нацгвардии Украины заступил на дежурство у Верховной РадыПочётный караул Национальной гвардии Украины (НГУ) заступил на дежурство у здания парламента страны. Церемония первой смены вооружённого подразделения и поднятия госфлага прошла 1 марта у стен государственного органа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.

Командующий гвардией Николай Балан подчеркнул, что подобная традиция существует во многих государствах мира. В связи с этим, представители территориального воинского формирования предложили членам парламента ежедневно проводить церемониал почетного караула у стен Верховной Рады, добавил руководитель отряда.

Согласно нововведению, караул будет нести дежурство у стен госоргана с 10 утра до 6 вечера, включая праздничные и выходные дни. Смена вооружённого подразделения, охраняющего здание, будет происходить каждый час в зимний период и каждые два часа в летнее время.

Балан акцентировал внимание на том, что данная церемония, также, является способом почтить память гвардейцев, погибших от ручной боевой гранаты во время сдерживания бунта граждан страны, выступавших против преобразования в Конституции по децентрализации власти Украины. В ходе трагедии, произошедшей в 2015 году у стен Рады, погибли четыре молодых военнослужащих.





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