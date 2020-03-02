Армения рассмотрит эффективность биотоплива

— Мы изучаем мировой опыт. Я с удивлением обнаружил, что это, также, широко распространённая практика в Европе, — сказал Никол Пашинян, имея в виду отопление с применением биотоплива.

Никол Пашинян 28 февраля, на заседании правительства по развитию в стране рынка биотоплива, рассмотрел вопросы экономической эффективности, формирование стабильной цепи производитель-потребитель и уровень государственного вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства

Премьер отметил, что важно чётко определить степень возможности применимости этого топлива в Армении, его конкурентоспособность, в основном с газовым отоплением, варианты комбинированного использования топлива или экономичность и практичность при переводе котлов на брикеты и пеллеты.

Министр охраны природы представил аналитические данные по биотопливу, технологические особенности производства, экологические и экономические преимущества, отношение цены и КПД, возможности комбинирования или замены другим топливом.

Эрик Григорян подчеркнул, что рынок биотоплива и внедрение современных технологий трансформируют систему отопления страны, что положительно скажется на борьбе с незаконной вырубкой и лесными пожарами, повышении уровня обеспечения населения теплом, а также создании новых рабочих мест и энергобезопасности страны.

Глава правительства дал указание подготовить обстоятельный отчёт исследования экономических оценок, а также разработать программы по каждому ведомству и направлению.