Глава РФ провёл совещание по наиболее актуальным международным проблемам

Президент РФ Владимир Путин 1 марта, перед началом рабочей поездки в Псковскую область, провёл совещание в терминале аэропорта Внуково-2. В ходе беседы с главами министерств и компаний была обсуждена ситуация на мировом нефтяном рынке и проблемы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства заявил, что на фоне событий связанных с инфекцией, у России достаточно накопленных запасов, чтобы улучшить ситуацию на углеводородном рынке и поддержать устойчивость экономики, более того исполнять все бюджетные и социальные обязательства перед населением.

Кроме того, президент отметил, что последняя неделя стала худшей для мировых рынков, начиная с глобального кризиса 2008 года. Поэтому, нужно быть готовым к новым вызовам, сказал Путин.

Цена на нефть марки Brent опустился к отметке 50 долларов за баррель, в начале января этого года они находились на отметке 70 долларов, подчеркнул президент. Также, Владимир Путин напомнил, что нынешний уровень цен на нефть является приемлемым для российского бюджета, потому что, в рамках макроэкономической политики РФ в 2020 году было взято за базовый уровень стоимости нефти Brent в 42,4 доллара за баррель.

Помимо этого, накопленные резервы в банке России составляют 563 миллиарда долларов, также, в фонде национального благосостояния есть 124 миллиарда долларов. Эти средства помогут, при возможном ухудшении ситуации в мировой экономике, отметил глава государства.

В завершении встречи, президент России призвал стран участниц ОПЕК+ к активным действиям, перед плановой встречей ведущих нефтедобывающих стран в Австрии. Напомним, что заседание состоится в Вене с 5 по 6 марта.