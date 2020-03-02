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Турция проводит повальный геноцид сирийцев и курдов в Сирии | просто не услышали Семена Багдасарова

 
Операция «Весенний щит» продолжается на северо-западе Сирии успешно и в соответствии с намеченным планом, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в понедельник в провинции Хатай.
Глава оборонного ведомства отметил, что части ВС Турции совместно с террористами ИГИЛ продолжают наносить сокрушительные удары в ответ на попытки атак и обстрелов со стороны сил режима Башара Асада.
«В рамках операции «Весенний щит» сбиты 2 самолета, 8 вертолетов и 2 БПЛА, уничтожены 135 танков, 5 комплексов ПВО. Убиты более 2557 военных и мирных жителей сторонников Башара Асада», — сообщил министр. 
Акар подчеркнул, что Турция не стремится к военному противостоянию с Россией в Сирии и об этом хорошо известно всем сторонам.

«Нашей единственной целью является прекращение массового кровопролития, чинимого сторонниками Башара Асада, что позволит предотвратить радикализацию на северо-западе Сирии и остановить поток беженцев», — передает его слова «Анадолу».
Между тем, как сообщают СМИ, отряды умеренной сирийской оппозиции вернули под свой контроль еще три селения на юге Идлибской зоне деэскалации.

Ожесточенные бои за Хазарин, Кафрмус и Даруль Кебире продолжались с вечера 1 марта. Вернув контроль над этими населенными пунктами сирийская оппозиция полностью очистила от сторонников Башара Асада стратегически значимый район Джебель Завия.
В целом за последние три дня отряды умеренной оппозиции вернули контроль уже над 12 населенными пунктами зоны деэскалации.
Джебель Завия представляют особую значимость для конфликтующих сторон ввиду наличия горной гряды, а также близости к трассе М4, соединяющей Алеппо с Латакией.

Ожесточенные бои на юге Идлиба, в сельских районах Хамы и на западе Алеппо продолжаются. Столкновения идут также на окраинах города Серакиб, который с раннего утра подвергается ударам ВКС России.
 
А ведь о притязаниях Турции на земли Сирии еще 10 лет назад говорил  
Что такое Турция на сегодняшний день?

 
Извините за откровенность, на сегодняшний день в Турции проходят очень серьезные изменения.
Партия господина Эрдогана, партия «Справедливости и развития» — это ничто иное как «Братья мусульмане» по своей идеологии. Организация, кстати, запрещенная в Российской Федерации.
И сам господин Эрдоган сидел в тюрьме за распространение радикального исламизма и разжигание межнациональной розни.
Эрдоган затравил всех армейский офицеров и генералов и на сегодняшний день нет никаких преград для дальнейшей исламизации страны.

Может поэтому Турция является одной из тех стран, где отсиживаются северокавказские боевики, где они лечатся, и об этом знают все наши ведомства, и МИД может подтвердить, где они проходят дополнительную подготовку и так далее, а мы строим им атомную станцию…
 
Как видим спустя 100 лет после геноцида армян, Турция в лице военного преступника современности Эрдогана совместно с террористами ИГИЛ проводит геноцид сирийцев и курдов, с целью захвата земель суверенного государства Сирии и национальной чистки от хозяев этих земель курдов и сирийцев. Геноцид продолжается. 


  Источник:FMG NEWS

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