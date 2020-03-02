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Турция должна деньги и земли Армении. | Владимир Жириновский


Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: "Можно будет подготовить и добиться принятия каких-то юридических документов о компенсации. Людей не вернуть, но определенную компенсацию территориями или деньгами можно будет добиться от Турции. Ибо весь мир знает, что это было, свидетели все есть. Это было так такой акт, который запомнила вся Европа ещё сто лет назад.
 
 

Жириновский: Турция должна вернуть армянские земли Турция должна освободить «оккупированные» армянские земли, заявил вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Как сообщает «Эхо Москвы», лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) сделал соответствующее заявление, выступая на мероприятии поминовения жертв геноцида армян в Москве.
 
«Армяне, обращаюсь к вам. Западную Армению освободим и вернем Армении. Турция должна уйти с оккупированных территорий, мы должны ее заставить сделать это. Северо-восток Турции принадлежит Армении, а юго-восток – Курдистану. На этих землях не было Турции, существовало древнее армянское государство. В открытой форме заявляю, что Турция должна освободить земли и вернуть их Армении, а вы поддерживайте возвращение Крыма России!», – заявил Жириновский.
 



  Источник:FMG NEWS

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