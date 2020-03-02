 Геноцид в Турции | Сирийцев избивают и выгоняют из домов

Проведение погромов мирного населения – неотъемлемая черта менталитета турок во все времена их истории. Ассирийцы, армяне, греки… перечень народов, на себе почувствовавших злобу и ненависть турецкой толпы можно продолжать долго. Сегодня жертвами турок становятся сирийские беженцы, которых Турция якобы приютила, «не пустив» в страны Евросоюза в рамках подписанного Эрдоганом соглашения.
29 февраля на юге Турции начались погромы районов, где компактно проживают беженцы из Сирии, и мест их работы — радикально настроенные турки организованными группами буквально выгоняют их из страны. Погромы происходят на фоне эскалации военной обстановки в сирийской провинции Идлиб. Как сообщала «Русская Весна», вчера в района Саракиба был сбит турецкий раздведывательный БПЛА.
Погромы на юге Турции длятся уже третий день. Радикально настроенные местные жители, организованные в группы, громят районы, где живут и работают беженцы из Сирии, буквально прогоняя их из страны. Видеокадры, снятые в Эльбистане (провинция Кахраманмараш), показывают обезумевшую толпу, скандирующую антиарабские и антисирийские лозунги, а также лозунг, олицетворяющий геноцидную сущность страны - «Турция для турков».
Протурецкие боевики-исламисты приписали эту «заслугу» себе, даже не разобравшись, обломки чьего дрона лежат у них под ногами. Видеокадры, снятые в Эльбистане (провинции Кахраманмараш) на юге Турции, показывают обезумевшую толпу. Люди скандируют антиарабские и антисирийские лозунги, а также утверждают, что «Турция для турков».
Многие ошибочно принимают их за националистов-бозкуртов (так называемых «Сервых волков»), но скорее всего это просто раззадоренные ТВ-пропагандой обычные граждане. Как сообщала «Русская Весна», вчера АЭС в Аккую, которую строит в Турции Россия, была взята под военную охрану.
В организации погромов обвиняют националистическую организацию «Серые волки», которая, впрочем, эти обвинения отвергает, заявляя, что бесчинствуют «раззадоренные ТВ-пропагандой обычные граждане». По словам одного из сирийских беженцев, с которым нам удалось связаться по телефону, в данном случае «Серые волки», пожалуй, правы: «Для того, чтобы громить беззащитных граждан, туркам не нужно состоять в какой-либо организации, достаточно быть просто турком или азером».
Источник: https://rusvesna.su/news/1583130290
Источник:FMG NEWS
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