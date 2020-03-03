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Коронавирус для отмены референдума по Конституционному суду | Информационный Террор

 
На что только не идут бывшие власти которые хотят использовать коронавирус для отмены референдума по Конституционному суду. 

Контролируемые бывшими властями СМИ получили методичку публиковать сеющие панику материалы о коронавирусе в Армении и оспаривать все официальные сообщения правительства о ситуации, связанной с борьбой против распространения вируса в Армении.
 
Главный мессидж этих сообщений - Армения не готова к борьбе против коронавируса, в стране нет лекарств, масок и специалистов. Конечной целью публикаций будет предложение и требование отменить референдум по Конституционным реформам. 
 
Многие СМИ Армении сегодня работают против государственных и национальных интересов, публикуя статьи нацеленные на уничтожение имиджа страны, его туристического потенциала и экономической привлекательности, сеют панику среди предпринимателей и туристов, лишь бы навредить и очернить имидж Правительства Армении и Премьер-Министра Армении. Такую политику по отношении к Армении и его народу ведут СМИ Турции и Азербайджана. И как видим им в этом в качестве троянского коня ведут армянские СМИ принадлежащие бывшим властям. По всей видимости ряд СМИ Армении восприняли свободу слова закрепленные действующими властями как возможность информационного беспредела и терроризма по отношению к собственному народу.  
 
По материалам СМИ


  Источник:FMG NEWS

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