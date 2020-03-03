Премьер-министр Молдовы встретился с представителем МВФ в республике

Глава правительства Молдовы Ион Кику 2 марта провёл встречу с представителем Международного валютного фонда (МВФ) Владимиром Тулиным. На переговорах глава исполнительной власти сообщил Тулину о принятых мерах, для подписания нового Меморандума с МВФ и отметил, что Молдова намерена получить за это транш. Об этом сообщает

По словам премьера, в связи с тем, что Молдова выполнила все условия для подписания Меморандума, республика должна получить через несколько дней транш, в размере 20 миллионов долларов, в рамках программы 2016–2020 годов.

Кроме того, Кику напомнил, что депутаты, на последнем заседании, одобрили и приняли все законопроекты, предусмотренные Меморандумом.

Также, среди одобренных законопроектов присутствует закон о снижении долга граждан, которым позволяется перераспределять 50% Национального банка в государственный бюджет.

Как заметил, премьер-министр, согласно условиям, ни один из этих законов не включает в себя увеличения налогов или снижения зарплат.