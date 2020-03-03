В Ашхабаде прошёл конкурс «Женщина года-2020»

— Проводимое торжественное мероприятие — это финал большого конкурсного марафона, в ходе которого определяются победители промежуточных этапов. Причём, претендентов на участие в конкурсе выбирают женсоветы трудовых коллективов, этрапов (районов) и велаятов (областей), а также города Ашхабада, — отмечает издание.

В Ашхабаде, в Центре общественных организаций, 2 марта прошёл конкурс «Женщина года-2020». Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан»

Отбор лауреатов проводился по семи номинациям: «За высокие профессиональные способности», «За сохранение искусства национального художественного рукоделия», «За распространение духовных ценностей и национального культурного наследия», «За достижения в воспитании детей», «За работу по укреплению обороны страны и законности в обществе», «За вклад в развитие села», «За успехи в предпринимательстве».

В нынешнем году в финальном этапе конкурса участвовали 42 конкурсантки. Каждая представила портфолио о себе и своих достижениях.

По итогам конкурса победителями стали Перзана Бабаева, заведующая организационным отделом хякимлика (администрации) этрапа Серахс Ахалского велаята; Айнагозель Сувханова, ковровщица Сакарчагинского коврового предприятия Марыйского велаята; Дурджемал Чанлыева, старший преподаватель Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой; Бахаргуль Языева, врач Центра охраны здоровья матери и ребёнка Дашогузского велаята; Арзыгуль Маммедова, военнослужащая; Шабиби Гокиева, арендатор дайханского объединения Турнувар этрапа Сердар Балканского велаята и Гурбанджемал Аннагылыджова, индивидуальный предприниматель из Марыйского велаята.

Всем финалисткам конкурса вручены специальные Почётные грамоты и ценные призы от организаторов конкурса.