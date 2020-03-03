ЕБРР готов инвестировать в строительство медицинских центров в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 2 марта встретился с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти. Повесткой встречи политика и финансиста стало обсуждение ряда совместных макро-проектов. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.

За два с лишним десятка лет сотрудничества, европейский банк инвестировал в республику 9 миллиардов долларов в сотни проектов. Это крупные проекты, которые реализованы в востребованных сферах, среди них — IT технологии, энергетика и агропромышленный сектор. Немалая доля вложений пришлась на поддержку малого и среднего бизнеса. За прошедший год с финансовым учреждением подписано 29 соглашений, на общую сумму 750 миллионов долларов.

В ходе нынешней встречи представитель банка выразил готовность принять участие в концепции по модернизации инфраструктурного содержания здравоохранения Казахстана. Европейский финансовый институт намерен вложиться в строительство многофункциональных клиник, сразу в семи городах страны.

Собеседники обсудили реализацию ещё одного крупного инженерного замысла. Президент банка ознакомился с крупным транспортным проектом — строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). Отдельной темой стало сотрудничество в научной области, стороны рассмотрели интересные предложения в разработках источников возобновляемой энергии.