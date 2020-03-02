Узбекистан закрыл авиаперевозки с Афганистаном, Ираном и Италией из-за короновируса

Представители узбекского минтранса заявили, что правительство с 1 марта приостановило авиарейсы с рядом стран. В связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Официально направлено уведомления авиационным компаниям Афганистана, Италии и Ирана, о прекращение авиаперелётов. Об этом сообщили вминистерства.

В ведомстве отметили, что авиасообщения восстановятся по мере улучшения ситуации в этих государствах.

Помимо этого, гражданам Узбекистана настоятельно рекомендуется, до налаживания обстановки в Афганистане, Иране и Италии, временно, отложить поездки в эти страны.

Кроме того, МИД Узбекистана уведомил граждан страны, которые сейчас находятся за рубежом, в том числе, на территории государств, где выявлены заболевшие данным вирусом, что смогут обратиться в консульства Узбекистана в данных странах.

Отметим, что в конце февраля этого года ВОЗ, повысила оценку риска распространения коронавирусной инфекции, до уровня «очень высокий».