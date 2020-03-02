 
  • 17:30 – В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили 
  • 17:00 – Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию 
  • 17:30 – В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили 
  • 12:26 – Коронавирус для отмены референдума по Конституционному суду | Информационный Террор 
  • 20:11 – Правда – это не стыдно, – Jerry Heil отреагировала на резонансное признание об интимной жизни 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Узбекистан закрыл авиаперевозки с Афганистаном, Ираном и Италией из-за короновируса

Узбекистан закрыл авиаперевозки с Афганистаном, Ираном и Италией из-за короновирусаПредставители узбекского минтранса заявили, что правительство с 1 марта приостановило авиарейсы с рядом стран.  В связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Официально направлено уведомления авиационным компаниям Афганистана, Италии и Ирана, о прекращение авиаперелётов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве  отметили, что авиасообщения восстановятся по мере улучшения ситуации в этих государствах.

Помимо этого, гражданам Узбекистана настоятельно рекомендуется, до налаживания обстановки в Афганистане, Иране и Италии, временно, отложить поездки в эти страны.

Кроме того,  МИД Узбекистана уведомил граждан страны, которые сейчас находятся за рубежом, в том числе, на территории государств, где выявлены заболевшие данным вирусом, что смогут обратиться в консульства Узбекистана в данных странах.

Отметим, что в конце февраля этого года ВОЗ, повысила оценку риска распространения коронавирусной инфекции, до уровня «очень высокий».





  •   Просмотров Сегодня: 27


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Правительство Киргизии провело очередное заседание по борьбе с коронавирусом
    » В Белоруссии усилили меры санэпидемнадзора для пребывающих из Европы
    » Узбекистан и Египет обсудили дальнейшее развитие сотрудничества
    » Россия приостановила въезд граждан Китая в страну
    » Минздрав Узбекистана: Врачи не обнаружили коронавирус у госпитолизированных граждан
    » Узбекистан рассматривает вопросы вступления в Международную федерацию дорог
    » Туристический потенциал Узбекистана представлен на международной выставке в Бельгии
    » Военные медики Узбекистана повысят квалификацию в Китае
    » Президент Узбекистана встретился с исполнительным секретарем СНГ
    » Президент Узбекистана посетил престижный японский вуз
    » Депутат рассказал об историческом шаге Узбекистана
    » Узбекистан поддерживает Баку в решении о территориальной целостности Азербайджана
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили

    • 17:30
    • 6
    • 0

    В Ашхабаде прошёл конкурс «Женщина года-2020»

    • 17:12
    • 9
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию

    • 17:00
    • 14
    • 0

    ЕБРР готов инвестировать в строительство медицинских центров в Казахстане

    • 12:49
    • 23
    • 0

    Коронавирус для отмены референдума по Конституционному суду | Информационный Террор

    • 12:26
    • 25
    • 0

    Премьер-министр Молдовы встретился с представителем МВФ в республике

    • 10:58
    • 30
    • 0

    Геноцид в Турции | Сирийцев избивают и выгоняют из домов

    • 22:30
    • 59
    • 0

    Турция должна деньги и земли Армении. | Владимир Жириновский

    • 21:15
    • 69
    • 0

    МВД Белоруссии использует метод – «интернет-разведка» в борьбе с наркоторговцами

    • 19:20
    • 23
    • 0

    Глава РФ провёл совещание по наиболее актуальным международным проблемам

    • 17:13
    • 62
    • 0

    Почётный караул нацгвардии Украины заступил на дежурство у Верховной Рады

    • 16:25
    • 55
    • 0

    Узбекистан закрыл авиаперевозки с Афганистаном, Ираном и Италией из-за короновируса

    • 15:48
    • 28
    • 0

    Турция проводит повальный геноцид сирийцев и курдов в Сирии | просто не услышали Семена Багдасарова

    • 15:06
    • 85
    • 0

    Делегация Туркменистана поучаствовала в международном семинаре во Франции

    • 14:17
    • 24
    • 0

    Армения рассмотрит эффективность биотоплива

    • 13:29
    • 60
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57369
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52107
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47799
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43210
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37001
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35631
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 34758
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32773
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31137
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30317
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23928
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23206
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22963
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20664
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19540
    • 0

    В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили

    • 17:30
    • 6
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию

    • 17:00
    • 14
    • 0

    Делегация Туркменистана поучаствовала в международном семинаре во Франции

    • 14:17
    • 24
    • 0

    МВД Белоруссии использует метод – «интернет-разведка» в борьбе с наркоторговцами

    • 19:20
    • 23
    • 0

    Узбекистан закрыл авиаперевозки с Афганистаном, Ираном и Италией из-за короновируса

    • 15:48
    • 28
    • 0

    ЕБРР готов инвестировать в строительство медицинских центров в Казахстане

    • 12:49
    • 23
    • 0

    В Ашхабаде прошёл конкурс «Женщина года-2020»

    • 17:12
    • 9
    • 0

    Премьер-министр Молдовы встретился с представителем МВФ в республике

    • 10:58
    • 30
    • 0

    Коронавирус для отмены референдума по Конституционному суду | Информационный Террор

    • 12:26
    • 25
    • 0

    Геноцид в Турции | Сирийцев избивают и выгоняют из домов

    • 22:30
    • 59
    • 0

    Турция должна деньги и земли Армении. | Владимир Жириновский

    • 21:15
    • 69
    • 0

    Турция проводит повальный геноцид сирийцев и курдов в Сирии | просто не услышали Семена Багдасарова

    • 15:06
    • 85
    • 0

    Глава РФ провёл совещание по наиболее актуальным международным проблемам

    • 17:13
    • 62
    • 0

    Армения рассмотрит эффективность биотоплива

    • 13:29
    • 60
    • 0

    Почётный караул нацгвардии Украины заступил на дежурство у Верховной Рады

    • 16:25
    • 55
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА