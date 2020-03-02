МВД Белоруссии использует метод – «интернет-разведка» в борьбе с наркоторговцами

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев 1 марта, в интервью телеканалу «Беларусь 1» , рассказал о деятельности ведомственных спецслужб, по пресечению незаконного сбыта и транспортировки запрещенных наркотических средств на территории страны.

В своем рассказе телеканалу, глава ведомства сообщил, что одним из направлений работы специалистов МВД, является интернет-разведка. Эта мера направлена на выявление и обезвреживание преступных групп, распространяющих нарко-содержащие препараты и смеси, через глобальную сеть.

Сотрудники департамента по противоборству с незаконным оборотом наркотиков, совместно с аналитическим центром и парком высоких технологий занимаются таким онлайн-следствием. Министр справедливо отметил, что полностью остановить действия этих преступных элементов пока не получается, но сократить адресную сферу распространения является возможным, путём ограничения доступа к их ресурсам.

По словам Караева, борьба органов с этим видом преступности, по сравнению с прошлыми годами, во много крат, стала эффективней. Ярким показателем результата является полное отсутствие летальных исходов от передозировок лиц несовершеннолетнего возраста.