Делегация Туркменистана поучаствовала в международном семинаре во Франции

Делегация Туркменистана приняла участие в работе семинара на тему «Управление кризисом и риском в инженерии транспортного сервиса» (CRENG), который состоялся во французском городе Валансьена на базе и при поддержке политехнического университета Hauts-de-France. Об этом сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

Туркменскую делегацию представили преподаватели Международного университета гуманитарных наук и развития (МУГНиР), Туркменского государственного архитектурно-строительного института (ТГАСИ) и института телекоммуникаций и информатики Туркменистана (ИТиИТ).

Отметим, что семинар стал завершающим учебным мероприятием, организованным в рамках данной проектной инициативы, являющейся важной частью программы Евросоюза «Эразмус+».

За несколько дней его работы преподаватели были ознакомлены с рядом новых дисциплин, которые планируется включить в учебную программу высших учебных заведений, объединённых данной проектной инициативой. Одним из других её результатов станет учебник, который разрабатывается участниками консорциума в составе коллег из Украины, Туркменистана и Азербайджана.

Место проведения семинара – политехнический университет Hauts-de-France – было выбрано не случайно.

Он входит в группу европейских партнёров данного проекта наряду с технологическим университетом Варшавы, техническим университетом Берлина и «ЕСМ Космические технологии GmbH». (ECM Enterprise content management) – это система управления цифровым (или корпоративным контентом). В составе консорциума, также, представители министерств образования стран-партнёров. В число ближайших задач всех участников проекта входит разработка учебных планов, программ по ряду дисциплин и других целевых методических материалов.

— В целом перед участниками проекта CRENG стоят задачи, направленные на разработку современных учебных программ по таким дисциплинам, как «Новые технологии и анализ массива данных в инновационном менеджменте кризисами и рисками, и безопасность информационных технологий», «Человеческие факторы в дизайне и эксплуатации», «Информационная аналитика и диагностика для социотехнических систем», «Управление проектами», «Разработка встроенных систем: проектирование цифровых систем» и другие, — рассказала доцент кафедры точных и естественных наук МУГНиР Марал Мередова.

На сегодняшний день международное сотрудничество туркменских высших учебных заведений с европейскими партнёрами активизировано и в рамках другого проекта Программы ЕС «Эразмус+» — «Модернизация высшего образования в странах Центральной Азии посредством новых технологий» (HiEdTec).

Добавим, проект нацелен на создание устойчивой академической сети для обмена опытом и передовой практикой в области инновационных образовательных технологий и дидактических моделей, что согласуется с концепцией создания цифрового образовательного пространства на территории Туркменистана.