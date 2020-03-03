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Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию

 
Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию. В международном аэропорту "Шота Руставели” премьер-министра встретил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
 
Затем Никол Пашинян направился в правительство Грузии, где состоятся армяно-грузинские переговоры высокого уровня.
Запланированы встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, президентом Саломе Зурабишвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.
 
* * *
 
В правительстве Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Никола Пашиняна. Сначала прозвучали гимны Армении и Грузии, затем Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Георгий Гахария приветствовали членов делегаций двух стран.
Затем премьер-министры провели беседу тет-а-тет. В своей речи Георгий Гахария отметил: "Господин премьер-министр, дорогой Никол, рад возможности принять Вас в Грузии. Мы в ежедневном режиме работаем на уровне правительств, чтобы еще больше углубить наши добрососедские отношения. Мы всегда соглашались с тем, что встречи на высоком уровне являются основой для эффективной работы ведомств. Я с теплотой помню нашу встречу в Ереване, она была довольно эффективной. Уверен, что наша сегодняшняя встреча также послужит хорошей основой для углубления отношений между двумя народами”.
Георгий Гахария добавил, что Армения и Грузия живут в сложном регионе, и обе страны понимают, что региональная стабильность является основой развития государств. "Мы должны сначала позаботиться о мире в наших странах, а затем о политических, экономических, культурных проблемах”, - сказал премьер-министр Грузии. Георгий Гахария выразил уверенность, что на сегодняшних встречах у них будет возможность обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес. Премьер-министр Грузии поблагодарил Никола Пашиняна за теплый прием в Ереване и принятие приглашения посетить Тбилиси с официальным визитом.
Премьер-министр Пашинян также поблагодарил за приглашение, теплый прием и отметил: "Уважаемый премьер-министр, дорогой Георгий, важность отношений наших стран трудно переоценить. Между нашими странами существуют глубокие культурные, политические, исторические связи. Мы жили бок о бок на протяжении тысячелетий, и пришло время подумать о нашем совместном развитии в этом регионе, если не на тысячелетия, то на столетия. То, что я говорю, - это не просто красивая формулировка, ибо наше восприятие наших отношений с Грузией носит стратегический характер. Наши страны имеют более широкое сотрудничество - и общее, и дифференцированное, но мы рассматриваем наши региональные отношения на совершенно иной плоскости. Еще одним фактором укрепления армяно-грузинских отношений является приверженность демократическим ценностям. Это обстоятельство является еще одним важным краеугольным камнем”, - сказал Никол Пашинян.
Премьер-министр подчеркнул, что за последние полтора года удалось придать новое качество сотрудничеству с Грузией, и выразил уверенность, что этот визит еще более укрепит уровень двустороннего сотрудничества. Никол Пашинян добавил, что правительствам двух стран удается четкими шагами продвигать все договоренности.
Затем Никол Пашинян и Георгий Гахария продолжили переговоры в расширенном составе.
Премьер-министр Пашинян отметил, что в армяно-грузинских отношениях имеется большой неиспользованный потенциал, и его полная реализация является важной частью двусторонней повестки дня. По мнению главы правительства Армении, у исполнительных органов двух стран в этом плане есть много возможностей вывести экономическое сотрудничество на качественно новый уровень.
"В этой связи важна также демократия, потому что, на мой взгляд, если люди воспримут Армению и Грузию как демократические территории, инвестиционная привлекательность наших стран увеличится. Мы с уважением относимся к стремлению Грузии к евроатлантической интеграции. Получилось так, что у наших стран разные представления о системах безопасности, но, по-моему, у нас есть общее представление о нашей безопасности. Армения не может быть угрозой для безопасности Грузии, и Грузия не может быть угрозой для Армении”, - подчеркнул Никол Пашинян, добавив, что в ходе своего визита в Грузию через полмесяца после вступления в должность премьер-министра Республики Армения он предложил именно эту формулу в качестве основы двусторонних отношений.
"Мы приветствуем позицию Грузии, согласно которой все конфликты должны быть решены мирным путем. Вообще конфликты в мире и в нашем регионе совершенно отличаются друг от друга по своему содержанию, происхождению, истории и глубине. Если бы возможно было разрешить все конфликты общими формулами, то они были бы уже разрешены. Мы рассматриваем каждый конфликт в совокупности его особенностей. Я рад, что в этом отношении мы можем конструктивно сотрудничать с Грузией. Тот факт, что мы являемся членом ЕАЭС, а Грузия подписала соглашение о свободной торговле с ЕС, создает новые возможности для нашего сотрудничества, и их обсуждение будет в центре наших дискуссий”, - сказал Никол Пашинян.
Затем собеседники обсудили ряд вопросов армяно-грузинской повестки дня. Стороны подчеркнули важность направленных на расширение торгово-экономического сотрудничества шагов и в этом контексте посчитали необходимым осуществление мероприятий, направленных на углубление предпринимательских связей. Никол Пашинян и Георгий Гахария коснулись реализации перспективных проектов в транспортной, энергетической и других сферах, подчеркнули важность развития транзитного потенциала двух стран в области сухопутных дорог, электроэнергетики и телекоммуникаций.
Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в области высоких технологий, образования и науки.
Были также затронуты вопросы регионального значения. Никол Пашинян и Георгий Гахария подчеркнули важность урегулирования конфликтов исключительно мирным путем.
 




  Источник:FMG NEWS

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