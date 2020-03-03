В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили 

Продолжается официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию. Главу правительства Республики Армения
приняла президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Приветствуя премьер-министра Армении, Зурабишвили высоко оценила дружественные отношения между двумя странами и отметила, что обсужденные на сегодняшних встречах вопросы и инициативы станут новым стимулом для дальнейшего развития и укрепления отношений.
Никол Пашинян
отметил, что рад встрече с госпожой Зурабишвили в рамках своего официального визита в Грузию и обсуждению перспектив дальнейшего углубления и развития отношений между двумя странами. "Приятно снова встретиться с Вами. Могу констатировать, что со времени нашей первой встречи армяно-грузинские отношения развиваются в позитивном ключе”, - сказал Никол Пашинян
, выразив уверенность, что в ходе визита будут намечены новые возможности для развития межгосударственного сотрудничества.
Никол Пашинян
и Саломе Зурабишвили обсудили ряд вопросов повестки армяно-грузинских отношений. Затем обсуждения продолжились в рамках официального обеда.