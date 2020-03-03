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Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария

 
Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Георгий Гахария после встречи выступили с заявлениями по итогам переговоров для представителей СМИ.
 
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария:
"Приветствую премьер-министра Армении. Для меня большая честь иметь возможность принять Вас в Тбилиси, в Грузии. Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю, и мы должны работать каждый день, чтобы сделать наше сотрудничество еще более эффективным.
Господин премьер-министр, прежде всего я благодарю Вас за теплый прием в ходе моего визита в Ереван. Мы говорили об этом, и я убежден, что Ваш сегодняшний визит будет еще более эффективным в том плане, чтобы граждане наших стран были более развитыми как в экономическом аспекте, так и в плане безопасности.
Мы говорили сегодня о дальнейшем углублении наших добрососедских и дружественных отношений. Мы коснулись разных сфер - безопасность, культура, образование, экономика, и наметили планы, которые поднимут отношения между нашими странами на качественно новый уровень.
Грузинская сторона подчеркнула важность процесса демократизации в нашем регионе как для экономического, так и культурного развития, а также отметила, что решение о вступлении в Евроатлантический альянс приняли граждане Грузии, и мы твердо идем по этому пути.
Несмотря на разные направления внешней политики наших двух стран, мы согласились с тем, что в этом вопросе не может быть иной плоскости, и подчеркнули, что качество демократии будет способствовать эффективности сотрудничества в области экономики, реализации транзитных путей, культуры и др. Мы приветствуем активное сотрудничество Грузии в рамках Восточного партнерства и считаем, что это то направление, в котором наши страны должны эффективно сотрудничать.
Господин премьер-министр, еще раз благодарю за Ваш визит в Грузию. Добро пожаловать в Тбилиси, и я уверен, что мы эффективно используем эти два дня в интересах наших граждан”.
 
*** 
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

"Многоуважаемый господин премьер-министр,
Уважаемые представители СМИ,
Дамы и господа,
Прежде всего, от себя лично и от имени всех членов армянской делегации хочу поблагодарить премьер-министра Грузии Георгия Гахарию за приглашение и теплый прием. Я очень рад этой возможности встретиться с нашими друзьями.

Я неоднократно заявлял, что дальнейшее развитие отношений с Грузией является одним из важнейших приоритетов внешней политики нашей страны. Я более чем убежден, что для этого есть все предпосылки.

Несомненно, что исходящая из глубины веков дружба, основанная на общих ценностях и историческом наследии, создает прочную основу и плодотворную почву для нашего сотрудничества.
С огромным удовлетворением констатирую, что сегодня появились новые факторы, которые делают нашу дружбу еще более нерушимой и еще более укрепляют наше стремление к сотрудничеству. Это прежде всего общее видение наших двух народов о строительстве нашего будущего на основе демократических ценностей, которое отныне является необратимым для нас явлением и стало нашим кредо.

Воистину, победа демократии и установление верховенства закона открыли новые горизонты для расширения сотрудничества между нашими двумя странами в различных областях.

Сегодняшние переговоры между мной и господином Гахарией позволили нам продолжить начатые в Ереване в октябре прошлого года наши обсуждения.
Мы с удовлетворением констатировали, что после длительного перерыва армяно-грузинская межправительственная комиссия провела заседание в Ереване в июне прошлого года.

Мы коснулись необходимости последовательной реализации перспективных проектов в транспортной, энергетической и других областях. Была подчеркнута важность развития транзитного потенциала двух стран. Речь идет не только о сухопутных путях, но и о электроэнергетической и телекоммуникационной связях.

Мы представили ряд предложений о сотрудничестве, которые касаются высоких технологий, образования и науки. Была подчеркнута важность укрепления связей между молодежью. Мы также предложили предпринять шаги по укреплению связей между организациями гражданского общества двух странах.
Вместе с моим грузинским коллегой мы также коснулись вопросов региональной безопасности и мира. Несомненно, что армяно-грузинское партнерство является одной из важнейших гарантий обеспечения стабильности в нашем регионе.

Коснувшись региональных проблем, я хочу выразить убежденность в том, что единственный способ их решения - это мирные переговоры, которые не имеют альтернативы.

Я также убежден, что у каждого конфликта есть свои особенности. В этой связи я придаю большое значение сохранению сбалансированной позиции по чувствительным друг для друга вопросам.

В контексте традиционных армяно-грузинских братских отношений я хочу подчеркнуть значительный вклад, который внесли армяне в Грузии. Мы благодарны за последовательные шаги властей Грузии по сохранению национальной самобытности, культурного и духовного наследия армян Грузии.
В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть важность регулярных контактов на высоком уровне и еще раз поблагодарить премьер-министра Грузии за организацию приема армянской делегации на высоком уровне”.

Премьер-министр отметил, что сегодня в Грузии отмечается День матери, и поздравил всех грузинских матерей с праздником.
  
 


  Источник:FMG NEWS

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