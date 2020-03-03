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В Идлибе уничтожен азербайджанский спецназ

 
 
В соцсетях появилась информация об очередной потере азербайджанского военнослужащего из бригады 052 специального назначения "Яшма", Джафарова Логмана Шакир оглу.

СОГЛАСНО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, спецназовец якобы скончался в результате аварии и был похоронен в селе Карагадж Джалилабадского района. Однако чуть позже азербайджанские СМИ распространили любопытную информацию о том, что спецназовец погиб "во время исполнения служебных обязанностей". Никаких других подробностей, а также информации о месте гибели Джафарова не сообщается. Минобороны Азербайджана, как всегда, по поводу очередной потери в своих рядах хранит привычное молчание.
Детали того, что произошло, только начинают проясняться. Военнослужащий из бригады 052 специального назначения "Яшма" Логман Джафаров был убит в Идлибе. По имеющейся информации, военнослужащие спецподразделений азербайджанских ВС в составе турецкой армии вовлечены в интенсивные бои в сирийской провинции Идлиб. Как известно, Турция ввела туда массивный контингент своих войск, якобы для защиты своих наблюдательных пунктов. Вечером 27 февраля, то есть за два дня до того, как стало известно о гибели Логмана Джафарова, по меньшей мере 36 военнослужащих Турции и 7 военнослужащих азербайджанской армии погибли в Идлибе в результате ударов сирийской авиации. Турецкие подразделения, вопреки договоренностям, не сообщили свои координаты, так как шли в атаку плечом к плечу с террористами.

Азербайджанские спецназовцы в составе турецких отрядов также находились среди террористов, которые предприняли попытку провести крупное наступление на позиции сирийских войск. Находившиеся вместе с террористами турецкие и азербайджанские военные шли в контрнаступление, пытаясь вернуть под контроль города стратегического значения, однако были обстреляны сирийскими войсками в районе населенного пункта Бехун. Имена погибших азербайджанских военнослужащих держатся в строгом секрете. Скорее всего, даже родственникам неизвестно о гибели родных. Об инциденте по понятным причинам ни турецкая сторона, ни азербайджанская не сообщали во избежание вопроса - в каком статусе азербайджанские военные воюют в Сирии? Об этом не стало бы известно, если бы не случай с Логманом Джафаровым, родственники которого не допустили тайного захоронения.

ОБЩЕИЗВЕСТНО, ЧТО АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ВОЕННЫЕ массово проходят подготовку в военных вузах Турции, а азербайджанский спецназ тренируется в турецких военных лагерях, в том числе в реальных боевых условиях, что является неотъемлемой частью учебного процесса. Вспомним азербайджанского офицера-убийцу Рамиля Сафарова, который кроме того, что с 15 лет учился в различных военных заведениях Турции, еще и проходил учебную практику в оккупированном Турцией Северном Кипре.
Так вот, по нашим сведениям, перед переброской в Идлиб азербайджанские спецназовцы проходят специальную военную подготовку в Нахиджеване под руководством опытных турецких инструкторов. После чего их отправляют в Турцию, а оттуда уже в зону боевых действий, направленных на полномасштабное вторжение в арабскую республику. Сейчас готовится второй отряд азербайджанского спецназа, который 14 марта должен отправиться им на смену.
Чтобы скрыть свои потери в Идлибе, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов решил срочно провести широкомасштабные командно-штабные учения с применением "самых современных средств управления войсками и оружием". Так как у МО Азербайджана большой опыт в фальсификации своих потерь, не исключено, что если Москва строго спросит Баку, то остальные шестеро погибших спецназовцев будут представлены обществу и родным как "потери по неосторожности" в ходе учений.
 
Владимир Манукян, "Голос Армении"


  Источник:FMG NEWS

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