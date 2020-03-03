Цинизм турецкой дипломатии не знает границ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал ЕС проявлять уважение к общечеловеческим ценностям, в том числе, в миграционной сфере. Об этом Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции британским главой МИД Домиником Раабом во вторник, 3 марта, в Анкаре.



По словам турецкого министра, Турция уважает право мигрантов на переезд в любую страну, которую они также считают безопасной и не намерена принуждать беженцев оставаться на турецкой территории.

Он напомнил, что Турция неоднократно заявляла, что не сможет осилить нагрузку от нового потока беженцев в результате гуманитарного кризиса в Идлибе, сетуя на отсутствие поддержки мирового сообщества в данном вопросе.



Разговоры турецкого министра об общечеловеческих ценностях выглядят крайне цинично на фоне последних событий в Турции и ее действий в сирийской провинции Идлиб. Ранее Инфотека24 сообщала о погромах сирийских беженцев на территории Турции с целью заставить их покинуть страну. Очевидно, что таким образом Анкара планирует вынудить беженцев направиться в европейские страны, чтобы создать для них дополнительные сложности в качестве мести за их бездействие в Сирии.

При этом, кажется, Чавушоглу забывает, что именно Турция препятствует сирийской армии установить контроль над Идлибом, вернуть провинцию к нормальной жизни и остановить поток беженцев. До тех пор, пока Турция продолжает оккупацию сирийкой территории, военные действия будут вынуждать мирное население покидать свои дома, вместе с тем Анкара не дает спокойной жизни пострадавшим от войны и на своей территории.



Об общечеловеческих ценностях смеет говорить представитель государства, виновного в одном из жесточайших преступлений в новейшей истории – Геноциде армян, которое по сей день не признало свою вину и не принесло извинений армянскому народу.

Сегодня, продолжая геноцидальную политику, на сей раз в отношении сирийцев и курдов, Анкара пытается апеллировать общечеловеческими ценностями. Мировое сообщество должно адекватно отреагировать на действия турецкой стороны и не идти на поводу ее лживых заявлений.