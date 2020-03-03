Премьер-министр Пашинян встретился с Патриархом Всея Грузии Илией Вторым

Премьер-министр Никол Пашинян
встретился с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.
Духовный лидер Грузии приветствовал официальный визит премьер-министра Пашиняна и выразил уверенность, что он будет способствовать дальнейшему развитию армяно-грузинских связей. "Мы живем в трудные времена, но мы должны преодолеть эти трудности вместе. Надеюсь, что отношения между нашими церквями и впредь будут братскими и будут способствовать дальнейшему развитию взаимодействия двух народов”, - сказал Илия Второй.
Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплый прием и отметил, что первая встреча с Илией Вторым у него состоялась в июне 2018 года, и у него остались теплые воспоминания от той встречи. "За этот период в наших отношениях было зафиксировано много позитивного, нам удалось сделать так, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться”, - сказал премьер-министр. Глава правительства подчеркнул, что приверженность двух народов христианской системе ценностей также играет важную роль в политических отношениях. "В этом деле велик и Ваш вклад, и я хочу поблагодарить Вас за это”, - сказал Никол Пашинян
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Премьер-министр добавил, что задачей правительств двух стран является достижение в тесном сотрудничестве реальных изменений и дальнейшего укрепления сотрудничества в различных областях. "Мы готовы приложить усилия для достижения не только краткосрочных, но и долгосрочных успехов”, - отметил глава правительства Армении.
До встречи с Католикосом-Патриархом Всея Грузии премьер-министр Никол Пашинян
возложил венок к мемориалу на площади "Героев” в Тбилиси и воздал дань уважения.