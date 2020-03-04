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Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака


Вскоре певица Руслана и продюсер Александр Ксенофонтов отпразднуют 25-ю годовщину брака. По этому случаю артистка призналась, в чем секрет ее крепких отношений.

Сделала она это в программе "Утро с Украиной". Руслана не скрывает, что за 25 лет брака пережила с мужем немало событий. Не обошлось и без кризисных ситуаций, которые супруги успешно прошли. Поэтому теперь Руслана убеждена: она просто нашла именно того человека, с которым должна быть, и это чувство взаимное. Поэтому артистка, как и ее муж Александр Ксенофонтов, дорожит браком и не позволяет скандалам разрушить особые отношения.


"Мы просто нашли друг друга и все, не могу объяснить это. Люди часто называют это роковой любовью или роковой встречей. У нас с Сашей было разное, иногда очень критические моменты. Но потом мы поняли, что друг без друга не можем", – отметила Руслана.


Певица добавила, что особую дату хочет отпраздновать только с мужем. Руслана устроит романтическое путешествие с любимым, а вот где звезды будут отдыхать – пока держит в секрете.


Руслана з чоловіком відсвяткують 25-річчя шлюбу
Руслана с мужем отпразднует 25-летие брака / Facebook / @ruslana.lyzhychko.5


Не обошла артистка вопросы и о новом миниальбоме и клипе "мы ветер", который выйдет 5 марта 2020 года. В ролике Руслана поднялась на верхушку ветрогенератора, высотой 120 метров. По словам артистки, новая видеоработа – это лишь часть масштабного проекта, направленного на популяризацию альтернативных источников энергии. Руслана убеждает, что будущее людей – за чистой энергией, поэтому своей музыкой стремится в очередной раз доказать это. Такого же мнения и ее муж Александр Ксенофонтов, который разделяет инициативу возлюбленной и сделал дом энергонезависимым.


"У нас есть своя аккумулирующая станция, где накапливается энергия. Как в подвале люди держат картошку или закрутки, у нас там огромные контейнеры, поэтому мы при свете всегда. Газ вообще не используем, мы его выключили давно", – рассказала Руслана.


Смотрите, как Руслана снимала новый клип "Мы ветер": видео







 






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