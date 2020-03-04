Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски

Из больниц в Париже во Франции похитили больше 8 тысяч медицинских масок из-за распространения в стране нового коронавируса.

Преступления были совершены в нескольких учреждениях Assistance Publique-Hôpitaux de Paris и в марсельской больнице репродуктивной медицины, передает lci.

В Париже было похитили не меньше 8 300 масок и 1 200 бутылок антисептического раствора. В Марселе украли две тысячи масок.

По данным издания, маски были украдены из частей больниц, которые доступны только для персонала и пациентов, недавно перенесших операцию.

В больницах начали внутренние расследования, чтобы установить виновных. В клиниках заверили, что масок для продолжения работы в штатном режиме достаточно.

Новость о краже появилась, когда президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что власти в ответ на вспышку коронавируса изымут все запасы масок для лица. Они зарезервированы для пациентов с коронавирусом и медицинских работников.

Сейчас во Франции известно уже о больше двух сотен больных и четырех погибших.

Что надо знать о распространении коронавируса Covid-2019

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии с семьей. Сейчас он в стабильном состоянии в инфекционной больнице Черновцов.

Всего в мире коронавирус зафиксировали уже в 73 странах. Следовательно, количество больных составляет более 93 тысяч человек, умерли от пневмонии и осложнений, которые вызывает коронавирус Covid-2019 – больше 3 тысяч человек.

Хорошая новость в том, что больные поддаются лечению и у них есть шанс на выздоровление. Побороли коронавирус полсотни людей по всему миру.

После Китая и Южной Кореи больше всего случаев болезни подтвердили в Италии. В стране болезнь унесла жизни 79 человек, а число случаев заражения приближается к 3 тысячам человек.



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